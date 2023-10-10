Больше 187 тыс. палестинцев покинули свои дома в секторе Газа

187 518 человек покинули свои дома в секторе Газа на фоне военного конфликта палестинского движения «Хамас» и Израиля, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Ранее было известно, что свои дома покинули 123,5 тыс. палестинцев.

137 427 палестинцев находятся в специальных учреждениях Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Управление ООН ожидает, что число перемещенных лиц будет расти. Отмечается, что около 3 тыс. человек числятся перемещенными лицами после предыдущих эскалаций.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль начал операцию в секторе Газа. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев