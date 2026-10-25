В МВД объяснили популярность Telegram-ботов у мошенников

Представители МВД пояснили, что мошенники чаще всего используют Telegram-боты для приема и обработки сообщений по заданным алгоритмам. Также боты применяются для интеграции с платёжными системами, что позволяет принимать денежные средства, а также для генерации форм, куда вводят персональные данные и одноразовые коды.