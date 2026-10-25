В МВД объяснили популярность Telegram-ботов у мошенников
Министерство внутренних дел России объяснило, почему Telegram-боты стали популярным инструментом у мошенников. В пресс-центре ведомства сообщили, что основной причиной интереса злоумышленников стала простота создания и высокая доступность таких ботов.
Представители МВД пояснили, что мошенники чаще всего используют Telegram-боты для приема и обработки сообщений по заданным алгоритмам. Также боты применяются для интеграции с платёжными системами, что позволяет принимать денежные средства, а также для генерации форм, куда вводят персональные данные и одноразовые коды.
Вместе с тем, в МВД подчеркнули, что Telegram-боты не являются основным инструментом преступников. Их используют в сочетании с приемами «социальной инженерии», когда жертв убеждают самостоятельно предоставить информацию или совершить нужные мошенникам действия.