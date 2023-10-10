Число погибших в Израиле россиян достигло четырех

Четыре гражданина России, имевших также гражданство Израиля, погибли в результате атак «Хамас». Шестеро россиян числятся пропавшими без вести. Такие данные привело посольство РФ в Израиле на 17:00 вторника, 10 октября.

В сообщении посольства говорится, что сведения по погибшим и пропавшим без вести приведены израильской стороной. «В настоящее время занимаемся выяснением всех обстоятельств»,— говорится в сообщении (есть у «Ъ»).

Отмечается, что в посольство продолжают поступать обращения от родственников россиян, ранее прибывших в Израиль, с просьбой установить их местонахождение. «Делаем все возможное, чтобы им помочь»,— сообщили в посольстве.

В сообщении говорится о многочисленных звонках от российских туристов, находящихся сейчас в Израиле. Консульский отдел открыл дополнительную горячую линию.

Ранее сегодня представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сейчас прорабатывается возможность эвакуации россиян из зоны боевых действий в секторе Газа. «Для тех, кто хочет сейчас покинуть Израиль, эта возможность существует в виде регулярных рейсов»,— сказала Мария Захарова.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что заявления с просьбой об эвакуации подали несколько сотен россиян (данные на утро 10 октября). В то же время он сказал, что пока не видит необходимости в эвакуации и напомнил, что сейчас две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды.

Подробнее о конфликте читайте в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».