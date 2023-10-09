Палестина ведет подготовку визита президента Аббаса в Россию

Палестина ежедневно поддерживает контакты с Россией, заявил посол в России Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, идет подготовка к визиту президента Махмуда Аббаса в Москву.

«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву»,— сказал дипломат «России 24».

Абдель Хафиз Нофаль не уточнил, когда может состояться визит. Как сообщал в сентябре глава МИД Палестины Рияд аль-Малики «РИА Новости», господин Аббас на тот момент планировал посетить Россию до конца года. Таким образом, визит был запланирован еще до обострения между Израилем и палестинским движением «Хамас».

О попытке урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».

Леонид Уварчев