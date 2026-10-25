Краснов рассказал, как ИИ может помогать судьям
Искусственный интеллект может помочь выявлять расхождения в судебной практике разных регионов и определять вопросы, требующие дополнительных разъяснений высшей судебной инстанции. Об этом в интервью «Ъ» заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
По его словам, ВС также изучает возможности безопасного применения более сложных агентных систем. При этом внедрение технологий ИИ не предполагает передачи им полномочий судей.
«Я бы сформулировал наш подход очень просто: искусственный интеллект должен экономить время судьи, а не заменять судебное усмотрение»,— подчеркнул господин Краснов.
Он отметил, что автоматизация технических и рутинных задач позволит судьям уделять больше внимания исследованию доказательств и обстоятельств дела, а также принятию законных и справедливых решений.