За компанию на Марс
Что известно о совместной миссии России и Китая
Россия и Китай подготовят совместную миссию на Марс. Над программой будут работать ученые и космонавты обеих стран, объявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. По его словам, программа состоит из трех направлений: объединение российских и китайских навигационных систем «Глонасс» и BeiDou, освоение Луны и полет на Марс.
Первым этапом станет испытание техники на Луне. Москва и Пекин планируют построить там международную электростанцию, которая поможет отработать технологии для дальних космических полетов. Кроме того, на китайские лунные аппараты установят российские приборы, рассказал Дмитрий Баканов. Совместная миссия — только небольшой шаг к освоению Марса, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин:
«Ключевым является создание транспортной системы — кораблей и ракет. Но для освоения это только 5-10%. Нам на другом небесном теле, неважно, на Луне или Марсе, надо создать все те системы, которые обеспечивают жизнедеятельность человека и производство. Речь про жилища, производство еды, энергии, добычу полезных ископаемых, разведку, переработку. Мы подошли к порогу создания таких технологий.
Если речь про изучение, то надо посылать роботов и, собственно, на этом и успокоиться. Если про посещение, значит, нужно думать о сверхтяжелых ракетах и космических кораблях. Когда Илон Маск говорит о марсианском проекте, он имеет в виду именно это. Его компания создает Starship, которая должна стать транспортной системой, то есть он занимается 5% этого проекта. Я сторонник именно самой максималистской постановки, именно освоения».
В «Роскосмосе» уточнили, что к российско-китайской программе уже присоединились 13 стран, в том числе Сербия, Белоруссия, ЮАР и Пакистан. Главным спонсором миссии будет Пекин, полагает популяризатор космонавтики Виталий Егоров (Минюст признал его иностранным агентом):
«Китай действительно готовит запуск в 2028 году очень амбициозной и сложной миссии — доставку грунта с Марса.
И он уже ранее объявлял о том, что готов приглашать для участия в ней и другие страны. Но нужно понимать, что оно коснется только полезной нагрузки и приборов. Российские ученые готовы предоставить приборы для исследований. Собственно, это то, что Институт космических исследований и другие отечественные институты делали с американскими и европейскими космическими аппаратами. Но это правильнее называть китайской программой с российским участием, а не совместным проектом.
Совместный проект у России был с Европой — ExoMars. Тогда РФ предоставляла ракету и посадочный модуль, а Европа — марсоход. Здесь же и ракеты, и перелетные модули, и посадочные модули китайского производства. Они лишь доставят российские исследовательские приборы на поверхность.
Что касается стоимости нового проекта, то в свое время в NASA оценивали аналогичную программу примерно в $10 млрд, но тогда из-за нехватки финансирования от нее отказались. У Китая, наверное, получится чуть дешевле, но масштаб все равно может исчисляться как минимум миллиардами долларов. Там даже две тяжелых ракеты задействовано, не говоря уж о сложности самого проекта и его многоступенчатости. Российская же доля может оцениваться значительно меньше, все-таки приборы мало весят, и опыт в изготовлении у институтов уже есть, больших затрат это не потребует».
Тем временем Япония запустила космический зонд для изучения Фобоса, спутника Марса. Ученые рассчитывают, что аппарат доставит на Землю образцы грунта с его поверхности. Сейчас планету и ее окрестности исследуют пять зондов NASA. Они изучают марсианский грунт и картографируют поверхность. Европейский орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas работает у Марса с 2016 года и также анализирует состав атмосферы. Параллельно исследования ведут ОАЭ и Индия. Их аппараты, в частности, наблюдают за погодными процессами на Красной планете.