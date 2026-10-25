За компанию на Марс

Что касается стоимости нового проекта, то в свое время в NASA оценивали аналогичную программу примерно в $10 млрд, но тогда из-за нехватки финансирования от нее отказались. У Китая, наверное, получится чуть дешевле, но масштаб все равно может исчисляться как минимум миллиардами долларов. Там даже две тяжелых ракеты задействовано, не говоря уж о сложности самого проекта и его многоступенчатости. Российская же доля может оцениваться значительно меньше, все-таки приборы мало весят, и опыт в изготовлении у институтов уже есть, больших затрат это не потребует».