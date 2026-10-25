Краснов рассказал о подготовке судей к работе в эпоху ИИ
Подготовка судей в России должна учитывать распространение искусственного интеллекта и появление новых видов цифровых доказательств. Об этом в интервью «Ъ» заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
«Современному судье уже недостаточно уверенно ориентироваться только в традиционных юридических вопросах. В судебных делах появляются цифровые активы, электронные доказательства, сложные финансовые операции и материалы, созданные генеративным искусственным интеллектом»,— пояснил господин Краснов.
В связи с этим Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева включает в программу подготовки судей практические занятия по исследованию таких материалов.
В частности, судьям предлагают разбирать дела с видеозаписями, созданными или измененными с помощью ИИ, определять обстоятельства, требующие проверки, и формулировать вопросы для экспертов. Также они учатся выявлять ошибки в правовых позициях, которые предлагает интеллектуальная система, и самостоятельно оценивать обоснованность ее рекомендаций.
«Судья будущего должен обладать в том числе профессиональной способностью аргументированно не соглашаться с искусственным интеллектом»,— подчеркнул председатель Верховного суда.