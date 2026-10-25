Краснов рассказал о подготовке судей к работе в эпоху ИИ

В частности, судьям предлагают разбирать дела с видеозаписями, созданными или измененными с помощью ИИ, определять обстоятельства, требующие проверки, и формулировать вопросы для экспертов. Также они учатся выявлять ошибки в правовых позициях, которые предлагает интеллектуальная система, и самостоятельно оценивать обоснованность ее рекомендаций.