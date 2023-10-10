США не планируют отправлять войска в Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не планирует отправлять войска в Израиль. По его словам, первая военная помощь на фоне военного конфликта уже отправлена Израилю.

«Нет намерения вводить американские войска»,— сказал господин Кирби в ходе брифинга (цитата по AFP). Вместе с тем он отметил, что президент Джо Байден будет следить, чтобы США «защищали и отстаивали интересы национальной безопасности».

В ближайшие дни США намерены объявить о новой помощи Израилю. Ожидается запрос с израильской стороны.

Как рассказал представитель Белого дома, у Вашингтона нет информации о причастности Ирана к атаке «Хамаса» на Израиль. Однако господин Кирби отметил, что Тегеран поддерживал палестинское движение и поэтому можно считать, что он имеет к этому отношение.

Джон Кирби также заявил, что США продолжат поддерживать Украину, несмотря на эскалацию в Израиле. По мнению Белого дома, помощь должны получать обе страны.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль начал операцию в секторе Газа. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

Известно, что среди жертв конфликта есть 11 американцев. США отправили в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем Gerald Ford и дополнительные эскадрильи истребителей, чтобы не допустить участия в конфликте Ирана и перерастания боевых действий за границы Израиля.

Как США поддерживает Израиль в войне с «Хамасом» — в материале «Ъ» «Враги Израиля получат американский кулак».

Леонид Уварчев