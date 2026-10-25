ЕС платит дважды
Брюссель пытается выдать Украине новый кредит в размере €70 млрд
Спустя месяц обсуждений того, что делать с дырой в украинском бюджете величиной в €70 млрд, Евросоюз все-таки пришел к выводу, что эти деньги для Киева необходимо изыскать. В итоге Еврокомиссия разработала предложение о выдаче Украине нового кредита по аналогии с одобренным в конце 2025 года на €90 млрд. Предварительно документ будет вынесен на рассмотрение лидеров стран—членов ЕС 25–26 ноября, однако пока не ясны ни условия займа, ни его финальный размер.
Сообщения о том, что Украина столкнулась с дефицитом бюджета на 2027 год в размере €70 млрд, появились еще в конце августа. Тогда западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что новость застала врасплох европейских лидеров. Дело в том, что в тот момент они сами ломали голову, как сформировать бюджет ЕС на следующий год. Это оказалось настолько сложно, что согласовать его в европейских столицах не могут до сих пор. В таких условиях изыскать дополнительно €70 млрд поначалу выглядело совершенно неподъемной задачей.
Проблему выделения дополнительных средств для Украины обсудили на саммите ЕС 15–16 октября. Никаких публичных заявлений на этот счет тогда сделано не было — СМИ объяснили это тем, что «лишних денег» у ЕС нет. Тем более что и достичь соглашения по бюджету членам объединения также не удалось.
Октябрьский саммит ЕС совпал с резким обострением отношений между США и Украиной и попытками американского президента Дональда Трампа надавить на Киев для достижения мирного соглашения, одновременно ослабив давление на Москву. Это заставило европейские структуры мобилизоваться и предпринять отчаянную попытку найти деньги для Украины.
По данным Euractiv, Еврокомиссия разослала странам-членам документ, в котором предложила удовлетворить запрос Украины на €70 млрд и прийти к соглашению до конца текущего года.
«Быстро меняющиеся потребности на поле боя требуют определенной гибкости в отношении будущей поддержки, чтобы иметь возможность быстро реагировать на такие потребности»,— говорится в документе. Подготовить его поручил президент Евросовета Антониу Кошта. По плану он должен лечь на стол лидеров стран—членов ЕС на саммите 26–27 ноября.
В документе также содержится призыв к Киеву ускорить реформы для получения ранее одобренных кредитов и к союзникам за пределами ЕС оказать финансовую поддержку Украине. Прежде всего он направлен на входящие в НАТО государства, но адресован и тем, кто не входит в альянс.
Опрошенные порталом дипломаты сходятся во мнении, что ЕС в конечном итоге согласится открыть Киеву кредитную линию, при этом ее финальный размер еще не определен: сумма в €70 млрд считается предварительной и подлежит оценке Брюсселя.
Условия выделения средств, вероятно, будут аналогичны тем, что были выдвинуты в конце 2025 года при согласовании кредита на €90 млрд на двухлетний период. Тогда Украине выдвинули ряд условий, при соблюдении которых она сможет получить эти средства. А вернуть их, согласно достигнутым договоренностям, Киев попросят только после окончания военных действий и выплаты Россией репараций.
Ранее портал сообщал о еще двух возможных вариантах, которые могут задействовать европейцы для удовлетворения нужд Киева. Это использование оставшихся средств фонда европейской программы перевооружения SAFE (Security Action for Europe) и новая попытка передать Киеву средства из замороженных российских активов.
Последние два варианта портал счел маловероятными: фонд SAFE изначально был рассчитан на €150 млрд под выдачу льготных кредитов странам-членам на перевооружение. Часть средств уже была израсходована, и если из фонда забрать €70 млрд, то в нем останется не более €20 млрд. А попытка изъять российские активы вновь столкнется с сопротивлением Бельгии, в которой эти деньги находятся физически.