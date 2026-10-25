ЕС платит дважды

Сообщения о том, что Украина столкнулась с дефицитом бюджета на 2027 год в размере €70 млрд, появились еще в конце августа. Тогда западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что новость застала врасплох европейских лидеров. Дело в том, что в тот момент они сами ломали голову, как сформировать бюджет ЕС на следующий год. Это оказалось настолько сложно, что согласовать его в европейских столицах не могут до сих пор. В таких условиях изыскать дополнительно €70 млрд поначалу выглядело совершенно неподъемной задачей.