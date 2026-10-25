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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Право

«Судья должен обладать способностью не соглашаться с искусственным интеллектом»

Игорь Краснов об опыте Китая, преимуществах России и роли ИИ в судопроизводстве
На прошлой неделе председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов побывал с рабочим визитом в Пекине, где знакомился с передовыми практиками китайских коллег и делился уникальным опытом российского правосудия. Китай уже активно развивает умные суды, Россия сейчас тоже переходит к повсеместному внедрению нейросетей в судопроизводство. О том, как совместное решение сложных правовых проблем может стать основой для развития единого цифрового маршрута судебной защиты, Игорь Краснов рассказал в интервью “Ъ”.

Пресс-служба Верховного суда РФ

— В последние годы Россия последовательно реализует стратегию «поворота на Восток», предприятия из Китая все активнее развивают сотрудничество с российскими компаниями. Какая роль в этих процессах отводится эффективному правосудию?
— Благодаря лидерам наших стран, президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, отношения между двумя государствами находятся на беспрецедентно высоком уровне. Тесная взаимная интеграция касается практически всех сфер общественной и экономической жизни, предполагает обоюдовыгодное развитие торговли и инвестиций, новые бизнес-проекты, создание транспортных коридоров и логистических цепочек.
Однако есть еще одна, на мой взгляд, очень важная составляющая всей экономической инфраструктуры, которая выступает залогом доверительных отношений российских и китайских предпринимателей, компаний, наших граждан. Это эффективное, доступное, равное для всех, справедливое правосудие. Его качество напрямую влияет на инвестиционный климат и в конечном счете на развитие сотрудничества между странами, бизнес-сообществом и людьми. Например, инвестору, который вкладывает собственные средства в трансграничный проект, важно понимать, что в случае возникновения экономического спора он сможет беспрепятственно обратиться в суд, представить свои доводы, а главное, будет услышан и получит мотивированное решение, основанное на законе.
— Почему иностранным, в том числе китайским, инвесторам стоит рассматривать российский суд как эффективный механизм защиты своих интересов? В чем вы видите конкурентные преимущества российской юрисдикции?
— Выбор юрисдикции — это всегда часть инвестиционной стратегии. Ведь потенциального инвестора интересует возможность не только выиграть спор, но и реально обеспечить сохранность своих вложений. Например, наше процессуальное законодательство предусматривает весь комплекс обеспечительных мер, включая арест имущества и запрет определенных действий при наличии установленных законом оснований. Среди других преимуществ я бы выделил доступность судебной защиты, небольшие сроки рассмотрения дел, четкие и прозрачные механизмы исполнения решений. Для иностранного, в том числе китайского, бизнеса, активы и экономические интересы которого находятся в России, эти обстоятельства имеют практическое значение.
Но есть еще один аспект — это развитие единого цифрового маршрута судебной защиты. Он позволяет предпринимателю беспрепятственно получать необходимую процессуальную информацию, обращаться в суд, участвовать в рассмотрении дела и отслеживать исполнение судебного акта. Для иностранного участника экономического оборота это означает, что географическое расстояние не является процессуальным препятствием для защиты его прав и законных интересов.
— Однако правовые системы России и Китая различаются. На ваш взгляд, есть ли перспективы их сближения или речь больше идет о конкуренции юрисдикций?
— Могу сказать, что Россия и Китай решают во многом схожую задачу: обеспечить единообразное применение закона в масштабах огромного государства, сохраняя индивидуальный подход к каждому делу. В нашей стране эту функцию выполняют руководящие постановления пленума Верховного суда и обзоры судебной практики, в Китае также значительная роль отводится судебным разъяснениям Верховного народного суда и системе ориентирующих дел. Юридическая природа этих инструментов различается, однако их назначение во многом совпадает. Другими словами, в обеих странах высшие судебные инстанции — это своеобразные правовые радары, что нас в значительной степени сближает.
— Сейчас идет процесс активного внедрения цифровых технологий в правосудие. Каковы перспективы сотрудничества в этой области с Китаем? Есть ли смысл перенимать опыт или у каждого свой путь?
— Я убежден, что суды не должны и не могут остаться на периферии технологического развития. В этом позиции российской и китайской судебных систем также совпадают. Мы не смотрим на цифровое правосудие как на отдаленное будущее, а создаем его в режиме реального времени.
В сентябре на полях судейского форума стран БРИКС я обсуждал эти вопросы с председателем Верховного народного суда КНР господином Чжан Цзюнем. Китай накопил значительный опыт развития умных судов. Россия также располагает одной из наиболее развитых систем электронного правосудия и сейчас последовательно переходит к повсеместному внедрению нейросетей в судопроизводство. Нам есть о чем разговаривать.
При этом судебные системы России и Китая сталкиваются со схожими вопросами. Они связаны с тем, какие операции допустимо передавать интеллектуальной системе, где обязателен человеческий контроль или каким требованиям должны отвечать данные, на которых работает судебная нейросеть. В поиске ответов на них я вижу значительные перспективы для профессионального международного диалога.
— Какие, на ваш взгляд, направления внедрения технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность сегодня наиболее приоритетны?
— Таких направлений несколько. Например, интеллектуальная система может обнаруживать, что в различных регионах по сходным обстоятельствам сформировались разные подходы к применению одной правовой нормы. Это позволяет раньше выявлять вопросы, требующие дополнительного анализа, и подготавливать необходимые разъяснения высшей судебной инстанции. Мы также изучаем возможности безопасного применения более сложных агентных систем. Однако принципиальная позиция состоит в том, что ИИ является исключительно инструментом помощи судье, а не его замены.
Я бы сформулировал наш подход очень просто: искусственный интеллект должен экономить время судьи, а не заменять судебное усмотрение. Освобождаясь от технической рутины, судья получает больше времени на главное — исследование доказательств, понимание обстоятельств дела и принятие справедливого и правосудного решения в рамках закона.
— Новые технологии распространяются быстрее, чем возникает соответствующее правовое регулирование. Как быть судам в ситуации, когда при разрешении спора нет готовых законодательных ответов?
— Необходимо, как говорится, держать руку на пульсе. С этой целью Верховный суд России своевременно отслеживает формирующуюся судебную практику, при необходимости ее корректирует, предлагает необходимые поправки к законодательству. Например, в настоящее время уже завершается комплексный анализ результатов рассмотрения дел, связанных с использованием искусственного интеллекта, который позволяет увидеть реальные пробелы правового регулирования через конкретные судебные дела.
Мне представляется важным именно такое движение — от реальной судебной практики к регулированию, а не регулирование технологии, развитие которой мы еще не успели понять. При этом считаю важным действовать своевременно, сохранять набранный темп, оперативнее реагировать на возникающие вызовы и угрозы.
В этом отношении российский и китайский опыт особенно интересно сопоставлять. Наши страны развивают собственные технологические решения, располагают крупными судебными системами и огромными массивами правовой информации. Поэтому российско-китайский диалог способен быть значительно шире традиционной двусторонней повестки.
— Как должна меняться подготовка судей, если ИИ становится частью профессиональной среды?
— Современному судье уже недостаточно уверенно ориентироваться только в традиционных юридических вопросах. В судебных делах появляются цифровые активы, электронные доказательства, сложные финансовые операции и материалы, созданные генеративным искусственным интеллектом. Поэтому в России профессиональная подготовка судей, осуществляемая на базе Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева, включает практические занятия по исследованию таких материалов. Например, судье предлагается дело, в котором одна из сторон представила видеозапись, созданную или измененную с использованием ИИ. Необходимо определить, какие обстоятельства требуют проверки, какие вопросы следует поставить эксперту и как оценивать доказательства в совокупности. Другой пример — интеллектуальная система предлагает правовую позицию со ссылками на судебную практику. Судья должен выявить возможные ошибки и самостоятельно оценить обоснованность рекомендации.
Я вижу перспективу в развитии специализированных программ цифровых компетенций судей, учитывающих особенности различных видов судопроизводства. Такие инструменты должны помогать профессиональному совершенствованию. Судья будущего должен обладать в том числе профессиональной способностью аргументированно не соглашаться с искусственным интеллектом.
— В современном мире активно развиваются фотоника и вычисления на основе света. Могут ли эти технологии стать следующим этапом развития российской судебной системы?
— Это направление не только заслуживает внимания, оно уже является перспективным. Современные судебные дела становятся информационно сложнее. В них содержатся огромные массивы документов, электронных сообщений, данных о финансовых операциях, изображения и видеозаписи. Фотоника открывает возможности использования света для выполнения отдельных вычислительных операций. В научных исследованиях развиваются оптические нейронные сети, фотонные ускорители и гибридные вычислительные архитектуры. Убежден, что подобные технологии должны стать частью инфраструктуры судебных информационно-аналитических систем.
Россия и Китай располагают научными компетенциями в этой области, поэтому перспективы фотонных вычислений также могли бы стать предметом совместных исследований применительно к задачам судебной аналитики. В будущем фотоника позволит суду за считаные секунды обнаруживать взаимосвязи между миллионами фактов. Но установить их юридическое значение и принять законное решение по-прежнему предстоит лишь судье.
— В чем вы видите главные перспективы российско-китайского судебного сотрудничества на ближайшие годы?
— Российская судебная система открыта для профессионального международного диалога по вопросам искусственного интеллекта, особенно там, где такой диалог дает практический результат. С Китаем эта работа уже налажена. Например, минувшим летом российские и китайские судьи на площадке Шанхайского высшего народного суда обменивались опытом в сфере цифровизации судопроизводства, включая применение искусственного интеллекта. Данные вопросы также обсуждались между мною и председателем ВНС Чжан Цзюнем.
Убежден, что Россия и Китай уже накопили достаточно собственного опыта, чтобы следующий этап сотрудничества состоял не только в обмене информацией. Мне представляется перспективным переход к совместным исследованиям конкретных правовых и технологических проблем. Среди них — сравнительное изучение механизмов обеспечения единообразия судебной практики и возможностей ИИ для раннего выявления правовых противоречий, разработка подходов к проверке надежности интеллектуальных систем и исследованию цифровых доказательств, профессиональная подготовка судей, включая практические занятия по сложным технологическим и трансграничным вопросам. Отдельный интерес представляет развитие защищенного электронного судебного документооборота в рамках действующих международно-правовых механизмов. В долгосрочной перспективе предметом сотрудничества могут стать и новые вычислительные архитектуры, включая фотонику.
— Это ваш первый визит в Китай в качестве председателя ВС. Что можно сказать о его основных итогах?
— Я считаю его очень полезным и рад новой возможности «сверить часы» с китайскими коллегами. Расширение экономического и технологического партнерства между нашими странами требует обеспечения надежной судебной защиты прав граждан и бизнес-сообщества как в России, так и в Китае. У нас много направлений для сотрудничества. Как мне представляется, его наиболее ценным результатом станет способность наших судебных систем совместно находить решения сложных правовых проблем, сохраняя самостоятельность национальных правопорядков.
Интервью взяла Анастасия Корня
Новости Китая — отношения с Россией
Искусственный интеллект
Верховный суд
Игорь Краснов

Авторы

  • Анастасия Корня
    Анастасия Корня
    старший корреспондент