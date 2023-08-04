Главные новости за 31 июля — 4 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Саратове создадут федеральный центр беспилотников. К 1 сентября регион должен определиться с проектами, которые он сможет выдвинуть на федеральный уровень.

В Саратове открыли движение по мосту через Глебучев овраг.

В Саратовской области жителям осажденного Сталинграда хотят возвращать затраты на ЖКХ.

«Волжский Оргсинтез» готовит ответный иск Генпрокуратуре. По версии ведомства, прошедшая почти 30 лет назад приватизация завода незаконна, поскольку была проведена органом, не имевшим на то полномочий. Представители предприятия обещают «отстаивать свои позиции всеми законными средствами».

Эксперты оценили работу глав российских городов в июне-июле. Глава Пензы Александр Басенко поднялся на 13 позиций, руководитель администрации Волгограда Владимир Марченко — на семь, администрации Саратова Лада Мокроусова — на пять, глава Астрахани Олег Полумордвинов остался на прежнем месте.

Волгоградский строитель отправится в колонию за мошенничество с деньгами дольщиков и невыплату зарплаты.

В Саратове снесли дом с «башенкой». Дома на Славянской площади снесли для расселения ветхого жилья, строительства транспортной развязки и благоустройства квартала.

В Волгограде начался процесс о геноциде в Сталинградской области во время войны. Прокуратура и приглашенные ею эксперты заявляют о том, что при изучении вопроса выявлены новые сведения, а также настаивают на важности самого установления «юридического факта» геноцида. В поддержку иска на первом заседании высказался глава региона Андрей Бочаров — его признали представителем потерпевших.

Арбитражный суд отказал во взыскании с бывшего руководства НВК-Банка 306 млн рублей. В пресс-службе истца «Ъ» сообщили о планах обжаловать судебное решение после его опубликования в полном объеме. Юристы считают, что решение суда обосновано наличием уголовного процесса в отношении тех же фигурантов.

В Волгоградской области главу потребительского общества будут судить за сокрытие 5 миллионов налогов.

Саратовский завод газовой арматуры хотят обанкротить из долга в полтора миллиона.

Полиция в Пензе изъяла оборудование для производства фальшивых долларов.

Волгоградский суд запретил сервису аренды электросамокатов навязывать страхование здоровья.

Саратовские власти продлили прием заявок на строительство скоростного трамвая.

В Саратове концессии водоснабжения возглавил Владимир Шагов.

В Волгограде новый регоператор планирует за месяц вывезти скопившийся мусор.

Астраханские власти расширяют транспортный эксперимент. Появление в Астрахани выделенных полос для общественного транспорта вызвало недовольство горожан. Несмотря на то, что месячный срок, отведенный властями на тестовый период, еще не истек, чиновники уже пообещали расширение опыта.

Саратовская железная дорога встраивается в МТК «Север-Юг». «Ъ» выяснил подробности проекта участия Саратовской области и соседних регионов в международном транспортном коридоре «Север-Юг». Эксперты подчеркивают, что под эгидой соединения Санкт-Петербурга с Мумбаи в стране развивают внутреннюю инфраструктуру.

В Саратове до 2025 года реконструируют железнодорожный вокзал. На Привокзальной площади расселят ветхие дома, в том числе общежитие, ликвидируют рынок «Локомотив», благоустроят территорию и обустроят парковку.

На «Саратовских страданиях» будут снимать кино. Руководителей кинолаборатории пригласили из столиц.

Саратов может разорвать отношения с городами-побратимами.

С жителями энгельсского Летного городка обсудят расселение пяти аварийных домов.

В Саратове пляж на Новой Набережной из-за опасных микробов перевели в режим солярия.

Саратовская и Волгоградская области остаются в лидерах по миграционному оттоку населения. Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении регионов в первом полугодии. Показатели Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Пензенской областей изменились незначительно, по большинству направлений сохранились тенденции первого квартала.

В Саратовской области готовятся разводить форель. Директор предприятия на совещании при правительстве региона с участием губернатора сообщил, что инвестиции до конца этого года составят 100 млн руб., а выращивать рыбу будут уже в следующем.

Саратовские депутаты пересели на отечественные автомобили.

В Саратовской области суд уменьшил на 3 миллиона сумму взыскания с осужденного экс-главы Федоровского района Алексея Наумова. Он организовал незаконный снос МКД в с. Мунино.

Саратовская область отправит Сватовскому району ЛНР более 23 миллионов. Средства выделят из резервного фонда правительства региона.

Руководители саратовской прокуратуры, СКР и МВД вместе довели до суда избившего сожительницу жителя Хвалынска. Проверяя законность оснований для прекращения дел, прокуроры отменили в первом полугодии 16 таких решений.

Из федерального бюджета готовы ежегодно тратить на жителей осажденного Сталинграда почти 24 миллиона рублей. Жители осажденного Сталинграда будут ежемесячно получать из российской казны по 500 руб.

В Пензенской области ликвидировано министерство внутренней и информационной политики.

Дарья Васенина

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