Саратов может разорвать отношения с городами-побратимами

Спикер Саратовской городской думы Сергей Овсянников предложил разорвать отношения с городами-побратимами недружественных стран. Соответствующее заявление политик сделал на пресс-конференции.

По словам господина Овсянникова, такая необходимость обусловлена внешне-политической обстановкой и позицией стран-участников блока НАТО.

Депутат не уточнил, с какими городами следует разорвать отношения, но добавил, что в ближайшем будущем обратится с соответствующей просьбой к главе городе Ладе Мокроусовой.

На данный момент побратимами Саратова являются три города в Соединенных Штатах Америки. С 1992 года это Чапел-Хилл и Карборро, а с 2003 — Даллас.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.