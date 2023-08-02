Астрахань застряла на полосе

Появление в Астрахани выделенных полос для общественного транспорта вызвало недовольство горожан. Несмотря на это и то, что месячный срок, отведенный властями на тестовый период, еще не истек, чиновники уже пообещали расширение опыта. В областном правительстве уверяют, что выделенные полосы должны быть на 22 улицах города, а не только на четырех, с которых начался эксперимент. Эксперты сходятся в том, что сама идея городу не подходит, и указывают на недостаток обмена информацией о транспортной реформе между властями и ­горожанами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На многих улицах в центре Астрахани сложно разъехаться и без выделенной полосы

Фото: Ярослав Малых На многих улицах в центре Астрахани сложно разъехаться и без выделенной полосы

Фото: Ярослав Малых

Астраханские власти обещают горожанам так называемую «зеленую волну». В центре города на улицах Адмиралтейской и Свердлова отрегулируют светофоры так, чтобы при движении со скоростью около 40 км/ч автомобиль попадал в безостановочный режим. Глава правительства Астраханской области Олег Князев заявил, что такова реакция властей на критику горожан эксперимента по созданию в столице региона выделенных полос для общественного транспорта. При этом господин Князев подчеркнул, что «астраханцам необходимо понемногу привыкать к нововведениям».

Астраханский премьер также пояснил, что выделенные полосы для общественного транспорта в столице региона нужны на 22 улицах, а не на четырех, где их запустили в тестовом режиме с 10 июля.

Выделенки в центре Астрахани с первых дней вызвали небывалые пробки и волну недовольства горожан. Соцсети полны гневных комментариев, водители пишут письма во все инстанции, петиция с требованием отменить эксперимент за первые дни собрала больше тысячи подписей.

Сейчас ограничения действуют только с 6:00 до 22:00 в будние дни. Начиная с 17 июля за несоблюдение выделенок активно штрафуют.

Предполагалось, что в виде эксперимента выделенные полосы проработают до 10 августа, однако, как заявил Олег Князев, инициативу могут продлить еще на 10 дней, «чтобы учесть все шероховатости». Господин Князев пояснил, что только благодаря отдельным полосам автобусы могут соблюдать точное расписание, и напомнил, что выделенки есть во всех крупных городах.

Решение для Астрахани непривычное — в историческом центре дороги узкие, часто двухполосные. При этом в регионе на 1 млн жителей 400 тыс. единиц автотранспорта. На столичную агломерацию приходится больше половины от этого ­количества.

Председатель реготделения «Всероссийского общества автомобилистов» Сергей Агошков отмечает, что проблема очевидна и «интернет кипит». «Летом количество транспорта гораздо меньшее, чем в сентябре. Осень все покажет, будет ли это хоть как-то работать,— пояснил общественник.— Лично мое мнение такое: в нашем городе это чрезвычайно сложно, у нас старый город, очень узкие улицы».

Член комитета по инфраструктурному развитию областной думы Евгений Дунаев считает, что город окончательно встанет в одну большую пробку при первом снеге. Депутат признает, что в комитете инициативу не обсуждали, поскольку исполнительная власть считает ее своей прерогативой, учитывая лишь позицию ГИБДД.Господин Дунаев отмечает, что областной минтранс «поступил хитро», выделив тестовое время для реализации идеи. «С одной стороны, хорошо, что появились комфортабельные автобусы. Горожане ездят, многие довольны. Но автомобилисты там, где привыкли доезжать за 10 минут, теперь тратят минимум 40»,— рассуждает Евгений Дунаев.

Обновленный автобусный парк вместо маршруток — это стержневой элемент транспортной реформы, которая началась в городе два года назад. Ее вдохновителем считают губернатора Игоря Бабушкина, а двигателем — главу регионального минтранса Сергея Иващенко. С января 2023-го на астраханские маршруты вышло почти сто автобусов марки Volgabus под управлением московского ООО «Таксомоторный парк № 20», дочерней компании холдинга «Питеравто».

«Они [маршрутки] могли слегка менять маршрут, где-то даже заезжать на тротуар, а сейчас не осталось не то, что мест для парковки или возможности обгона, просто не стало нормального движения в центре»,— говорит депутат городской думы Астрахани Халит Аитов. По его словам, он не встречал ни одного человека, «который бы сказал, что идея с выделенками хорошая». «Это не для нашего города»,— уверен депутат.

Тем временем минтранс и мэрия Астрахани демонстрируют решимость расширить и количество автобусных маршрутов (правда уже с машинами малой вместимости в т.ч.) и выделенных полос.

Областной минтранс пообещал ответить на вопросы «Ъ», но «позже, в установленный законом срок». Официальный представитель ведомства сообщила, что 10 августа ведомство планирует пресс-конференцию по теме транспортной реформы.

О результативности нововведения говорит статистика ДПС: за первые две недели эксперимента произошла всего одна авария с пострадавшим, а годом ранее за тот же период было зафиксировано семь ДТП с пятью пострадавшими. «Когда никто не едет, то и аварий не будет», — шутят в ­соцсетях.

«100% водителей города недовольны. Но будут пробовать еще. Это говорит о том, что нет нормального работающего контакта общественности с представителями власти, губернаторской администрацией. Они просто не хотят слышать объективные вещи. И в данном случае это приведет к очередному коллапсу, на этот раз транспортному»,— убежден Халит Аитов.

Ярослав Малых