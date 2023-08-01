Полиция в Пензе изъяла оборудование для производства фальшивых долларов

В Пензе полицейские отчитались о пресечении противоправных действий граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте фальшивых денег. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 186 УК РФ. По данным силовиков, речь идет о международной группе, которая печатала купюры номиналом в 100$.

В ходе обысков в типографии полиция изъяла 3600 листов формата А4, шесть полиграфических клише, компрессор и прочее оборудование.

В автомобиле одного из подозреваемых обнаружены фальшивые банкноты.

Четверых фигурантов взяли под стражу, двоим суд избрал меру пресечения в виде подписке о невыезде.

Дарья Васенина

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