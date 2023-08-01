Отложенный платеж

Арбитражный суд Саратовской области отказал «Агентству по страхованию вкладов» в требованиях к бывшим бенефициарам саратовского НВК-Банка. Конкурсный управляющий обанкротившейся в 2020 году кредитной организации хотел получить от экс-руководства в качестве возмещения убытков 306 млн руб. Юристы считают, что решение суда обосновано наличием уголовного процесса в отношении тех же фигурантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государство хочет привлечь бывшего председателя правления банка к субсидиарной ответственности в размере 4,7 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Государство хочет привлечь бывшего председателя правления банка к субсидиарной ответственности в размере 4,7 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

30 ноября 2021 года государственная корпорация (ГК) «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с иском о привлечении контролировавших АО «Нижневолжский коммерческий банк» (НВК-Банк) лиц к возмещению убытков в размере 306,1 млн руб. Речь идет о Владимире Кравцеве, Алексее Подлеснове, Алле Пакиной, Маргарите Сахновой, Алине Бондарь и Валентине ­Буровой.

Определением судьи Арбитражного суда Саратовской области Оксаны Макарихиной от 26 июля АСВ отказали в удовлетворении требований. В пресс-службе ГК «Ъ» сообщили о планах обжаловать судебное решение после его опубликования в полном объеме. Представители бывших бенефициаров НВК-Банка прокомментировать определение не смогли.

«17 марта 2022 года в тот же суд Агентством направлено заявление о привлечении бывшего председателя правления банка Владимира Кравцева к субсидиарной ответственности в общем размере 4,7 млрд руб. Рассмотрение дела отложено на 31 августа 2023 года»,— уточнили в банке.

НВК-Банк был создан в Саратове в 1990 году. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179е место в банковской системе РФ. В числе участников: АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%).

Основным бенефициаром кредитной организации называют бизнесмена Владислава Бурова (19,9%). Господину Бурову принадлежит признанное банкротом в сентябре 2019 года АО «Холдинг Солнечные продукты». Большинство предприятий «Солнечных продуктов» обанкрочены по упрощенной схеме по искам ГК «Русагро» и переданы этой компании.

НВК-Банк признали банкротом решением Арбитражного суда Саратовской области 23 марта 2020 года. Функции конкурсного управляющего возложили на ГК АСВ. Иск в феврале того года подало отделение по Саратовской области Волго-Вятского Центрального банка РФ (ЦБ).

Банкротство началось после того, как 24 января 2020 года ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Тогда регулятор сообщил, что банк систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности и тем самым скрывал свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию ЦБ выявило снижение капитала НВК-Банка более чем на 80%. Регулятор сообщал, что НВК неоднократно нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

В июне 2020 года по материалам прокурорской проверки МВД завело уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении работников НВК-Банка. Выяснилось, что в 2016–2017 гг. руководство и сотрудники финансовокредитной организации вывели активы банка, заключая кредитные договоры с компаниями, имеющими сомнительную платежеспособность или заведомо неплатежеспособными. Ущерб организации, который привел ее к банкротству, оценили более чем в 2,9 млрд руб.

В ноябре прошлого года Фрунзенский районный суд Саратова вернул дело в прокуратуру, в феврале этого года решение поддержал Саратовский областной суд. Дело возвратили в региональное ГУ СУ МВД.АСВ обжаловать решение не стало. На середину 2022 года сумма неудовлетворенных требований к НВК-Банку составляла 4,8 млрд руб.

Фигурантами по делу проходят 14 человек, включая бывшего председателя правления НВК-Банка Владимира Кравцева. Последнему вменяли девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Следствие утверждало, что обвиняемый выводил средства на счета подконтрольных ему организаций, выдавая им невозвратные кредиты, и таким образом похитил 172 млн руб. В начале мая дело передали в Волжский районный суд Саратова.

Самые крупные активы НВК-Банка пока продать не удалось. Так, объект культурного наследия «Малая мельница Шмидта» на ул. Чернышевского выставляли на торги один раз в 2021 году. Тогда просили 235,6 млн руб.

Фигурантом еще одного дела о крупном хищении средств НВК-Банка стал сын экс-омбудсмена РФ Павла Астахова Антон Астахов. 25 июля этого года Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор, по которому мужчину осудили на 3,5 года колонии общего режима за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Три инстанции пришли к выводу, что осужденный вместе с партнером Дмитрием Аресьевым вывел со счетов компании ООО «Омега» порядка 75 млн руб., которые директор фирмы Евгений Разгоняев по договоренности с фигурантами взял в кредит в НВК-Банке. Злоумышленники обещали погасить свою половину займа. Защита осужденного готовит жалобу в Верховный суд.

Решение Арбитражного суда может быть мотивировано уголовным делом в отношении бывшего руководства банка, считает юрист Антон Хайдуков: «Возмещение убытков может иметь место как в рамках дела о банкротстве, так и в рамках уголовного дела, где определен ущерб потерпевшей стороне. Потерпевшие также могут подать гражданский иск и заявить требования. В основании отказа может лежать то, что судебное разбирательство в отношении бывшего руководства банка не завершено». Собеседник «Ъ» добавил, что в ином случае у суда могли возникнуть вопросы к сведениям, предоставленным конкурсным ­управляющим.

Дарья Васенина