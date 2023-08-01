В Волгоградской области главу потребительского общества будут судить за сокрытие 5 миллионов налогов

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области закончил расследование дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Перед судом предстанет председатель правления потребительского общества Николаевска, уточнили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, Николаевское районное потребительское общество (РАЙПО) задолжало по состоянию на 2021 год свыше 5,2 млн руб. налогов. 59-летняя обвиняемая, будучи председателем правления общества, решила сокрыть средства организации от налоговой. Для этого она начала вести финансовую деятельность РАЙПО через счет подконтрольного ей индивидуального предпринимателя, снимающего у организации торговые места. Благодаря схеме женщине якобы удалось перечислить контрагентам более 7,4 млн руб.

Расследование окончено. Вместе с обвинительным заключением региональной прокуратуры дело передали в суд.

По информации Kartoteka.ru, Николаевское РАЙПО возглавляет Лилия Головня.

Дарья Васенина

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