Продолжаем убывать

Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении РФ и регионов в первом полугодии 2023го. Показатели Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Пензенской областей изменились незначительно, по большинству направлений сохранились тенденции первого квартала. Во втором квартале продолжилось снижение индекса обрабатывающих производств в Астраханской области — на 23,3% (в первом было –4,7%). В Саратовской области наоборот — за год рост составил 37,6. Одна из самых неблагоприятных тенденций — продолжающийся отток населения из Саратовской и Волгоградской областей. Эксперты отмечают, что данные Росстата можно использовать для решения многих проблемных вопросов, включая демографию и миграцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовская область остается в тройке лидеров по миграционной убыли населения

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Саратовская область остается в тройке лидеров по миграционной убыли населения

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Федеральная служба государственной статистики представила доклад о социально-экономическом положении России за январь-июнь 2023 года.

Индексы промышленного производства в регионах Средней и Нижней Волги в сравнении с показателями первых шести месяцев прошлого года составили в Астраханской области — 99,2% (I квартал 2023 к аналогичному периоду 2022го — 98,8%), Волгоградской — 99,4% (99%), Пензенской — 112,9% (112,4%), в Саратовской — 107,8% (103,5%).

Статистики учитывали данные по добыче полезных ископаемых; обрабатывающим производствам; обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционированию воздуха; водоснабжению и отведению, сбору и утилизации отходов, ликвидации загрязнений.

В Астраханской области в июне 2023го к июню 2022-го на 23,3% снизился индекс обрабатывающих производств (в I квартале было –4,7%). В докладе, посвященном I кварталу 2023го, наблюдалось снижение по всем показателям, по итогам полугодия отмечают рост 2% по водоснабжению и т.д. В остальном снижение колеблется 0,5–4%.

В Волгоградской области в июне 2023го в сравнении с июнем 2022го на 32% упало обеспечение электроэнергией и т.д. В I квартале этого года по этому показателю отмечался рост 6,1%, по итогам полугодия — снижение 0,4%. Добыча полезных ископаемых упала в июне на 22,3%, по итогам полугодия — на 18,2% (I квартал –17,3%). На 12,5% в июне вырос индекс добычи полезных ископаемых, замедлился рост индекса водоотведения и т.д. В остальном изменения незначительные.

Показатели полугодия в Пензенской области колеблются от –4,6% (добыча полезных ископаемых) до +14,8 (обрабатывающие производства). Если говорить об отношении июня 2023-го к июню 2022-го: от –10,4% (электричество и т.д.) до 19,3% (обрабатывающие производства). Полугодие в Саратовской области: рост по всем показателям от +4,6% (полезные ископаемые) до +25,3% (водоснабжение), кроме электричества, где в сравнении с I кварталом ситуация начала поправляться — снижение на 4,5% (было 6,6%). Июнь к июню: от –5,1% (полезные ископаемые) до +37,6% (обрабатывающие производства). В обоих регионах сохраняются тенденции I квартала 2023го.

Если по итогам I квартала Астраханская область отставала по объемам всех сельскохозяйственных категорий, то по итогам полугодия регион обогнал Пензенскую область по объемам производства куриных яиц. Тем не менее, объем производства яиц упал в Астраханской области в I полугодии 2023го в сравнении с 2022м на 12,6%. Показатели по убою скота и птицы, производству молока с прошлого года не изменились — 100,1 и 100% соответственно. В I квартале по убою отмечали рост на 39,9%.

В Волгоградской и Пензенской областях показатели по убою скота, молоку и яйцам претерпели в сравнении с I полугодием 2022го несильные положительные изменения: от +1,1% до +1,7%, а также +1,6–8,3% соответственно. В Саратовской области: от –2,5% до +1,9% в категории яйца (в I квартале было +5,2%). Регион сохранил первенство среди рассматриваемых субъектов по производству яиц — 490,8 млн шт.

Данных по растениеводству в докладе за I полугодие не содержится.

В I полугодии 2023го в сравнении с аналогичным периодом 2022го объем выполненных в Волгоградской области строительных работ вырос на 76,9% (активное развитие отрасли отмечалось и в I квартале), в Саратовской — на 74,4%, в Астраханской снизился на 3,8%, в Пензенской — на 24,4%. Примечательно, что меньше всего зданий ввели в Пензенской области, но по квадратным метрам регион обогнал соседей: 1428 шт. и 582,7 тыс. кв.м.

Оборот розничной торговли в отчетном периоде в сравнении с аналогичным прошлого года снизился в Астраханской области на 3% (101,9 млрд руб.), вырос в Волгоградской области на 4,7% (276,9 млрд руб.), Саратовской — на 4,8% (262,2 млрд руб.), в Пензенской — на 5% (149,4 млрд руб.). Оборот общепита показал рост во всех регионах: от +8,5% (5,8 млрд руб.) в Астраханской области до +28,2% (6 млрд руб.) в ­Пензенской.

Самый небольшой среди рассматриваемых оборот оптовой торговли в Астраханской области — 70 млрд руб., но здесь же отмечается и самый интенсивный рост на 47,6% в сравнении с I кварталом 2022го. В Волгоградской области +19% (292,27 млрд руб.), Пензенской — 13,5% (256,8 млрд руб.), в Саратовской — 6,3% (297,9 млрд руб.).

В Астраханской области учредили за шесть месяцев 2023го 59 организаций, ликвидировали — 109, в Волгоградской — 98 и 71 соответственно, в Пензенской — 95 и 224, в Саратовской — 120 и 631.

Цены в регионах Средней и Нижней Волги в июне 2023го в сравнении с маем колебались в промежутке от –0,3% до +1%. В зависимости от категории товаров или услуг повышение с декабря 2022го составило везде до 5%.

Если говорить о ценах на жилье, существенное колебание зафиксировали в Пензенской области — в сравнении с I кварталом этого года во II на 11,7% выросла стоимость «вторички».

На 13–15% выросли, по официальным данным, средние зарплаты. В Астраханской области в среднем получают 49,7 тыс. руб., в Волгоградской — 46 тыс. руб., Пензенской — 44,4 тыс. руб., Саратовской — 46,2 тыс. руб. Официальный уровень безработицы колеблется от 2,7% в Саратовской области до 4,8% в ­Астраханской.

Естественная убыль населения составила в январе-мае 2023го в Астраханской области 1103 чел. (в I квартале — 743); в Пензенской — 4523 (2843); Волгоградской — 6848 (4200); а в Саратовской — 7437 (4518).

В Пензенскую область продолжают активно переезжать: +390 человек за январь-май (в I квартале было +271). Миграционная убыль населения из Астраханской области составила 551 чел. (–299), Волгоградской — 1835 (705), это второе место по стране, из Саратовской — 1672 (–1098), третье место. Первое место в РФ по убыли населения у Омской области — оттуда за первые полгода 2023го уехали 2022 чел. По итогам I квартала эту позицию занимала Саратовская область.

Эксперт Госдумы РФ Дмитрий Тортев объяснил «Ъ», что данные Росстата используются для оценки качества работы государственной бюрократии, совершенствования регулирования экономики, анализа текущей ситуации в стране и научных изысканий. «Конечно, это случается при условии, что первичная информация, поступающая в ведомство, верна, а итоговые выкладки представляют собой не просто набор „грубых“ цифр»,— отметил собеседник, уточнив, что в настоящей внешнеполитической и экономической ситуации часть данных в целях безопасности могут не раскрывать.

Эксперт также отметил, что «в существующей версии госзаказа связь производства и потребления не прослеживается, потому что статистические данные на среднем и низовом уровне промышленности и товарооборота не используются. Применением реальных статданных можно добиться модернизации и диверсификации промышленности, особенно в отраслях, не связанных с экспортом энергоносителей. Кроме того, этим же путем можно решить проблемы демографии и низкой производительности труда».

Дарья Васенина