Волгоградский суд запретил сервису аренды электросамокатов навязывать страхование здоровья

Сервис аренды электросамокатов «Юрент» не должен навязывать пользователям страхование здоровья — к такому выводу пришел суд в Волгограде. С иском выступило региональное управление Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, потребитель «в одно нажатие кнопки, соглашается с предоставлением ему дополнительной услуги — страхования здоровья, приобретая страховку у страховой компании, за дополнительную плату».

В Роспотребнадзоре посчитали политику компании препятствующей проявлению воли граждан при выборе предоставляемых услуг.

В фирме не согласились с трактовкой надзорного ведомства, однако суд первой инстанции встал на сторону государства. В законную силу решение пока не вступило.

Дарья Васенина

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