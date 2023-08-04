Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пензенской области ликвидировано министерство

Изданное накануне постановление правительств Пензенской области о ликвидации министерства внутренней и информационной политике региона вступило в силу. Документ за подписью главы кабинета министров субъекта РФ Николая Симонова предписывает переть все полномочия правительству.

Министр информационной политики Павел Маслов должен подать все необходимые документы в ЕГРЮЛ, расторгнуть госконтракты и учредить ликвидационную комиссию.

Вице-губернатору региона Сергею Федотову поручено передать в собственность правительства учрежденные министерством предприятия.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...