В Пензенской области ликвидировано министерство

Изданное накануне постановление правительств Пензенской области о ликвидации министерства внутренней и информационной политике региона вступило в силу. Документ за подписью главы кабинета министров субъекта РФ Николая Симонова предписывает переть все полномочия правительству.

Министр информационной политики Павел Маслов должен подать все необходимые документы в ЕГРЮЛ, расторгнуть госконтракты и учредить ликвидационную комиссию.

Вице-губернатору региона Сергею Федотову поручено передать в собственность правительства учрежденные министерством предприятия.

Никита Маркелов

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