В Саратове пляж на Новой Набережной из-за опасных микробов перевели в режим солярия

В администрации Саратова сообщили о временном переводе с 3 августа пляжа на Новой Набережной в режим солярия. Такую рекомендацию дали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Наблюдается повышение температуры воды в Волге, возможно распространение патогенных микроорганизмов», — уточнили причину в мэрии.

«Пляж покорителей Волги» появился по инициативе спикера Государственной думы Вячеслава Володина в июле 2021 года. В августе того года его закрыли из-за обнаружения в воде кишечной палочки. В прошлом году в связи с цветением Волги пляж закрыли на две недели позже, чем в этом, 16 августа.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.