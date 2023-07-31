Мэров расставили по местам

Центр информационных коммуникаций (ЦИК) «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовил основанное на экспертном мнении исследование работы руководителей администраций столиц регионов и крупных финансовопромышленных центров России за минувшие два месяца. В этом рейтинге глава Пензы Александр Басенко поднялся на 13 позиций, руководитель администрации Волгограда Владимир Марченко — на семь, администрации Саратова Лада Мокроусова — на пять, глава Астрахани Олег Полумордвинов остался на прежнем месте. Политологи отмечают, что подобные рейтинги, несмотря на субъективность, являются одним из важных показателей, который отслеживают чиновники, политики и политтехнологи, а также администрация президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Астрахани Олег Полумордвинов остается в хвосте всероссийского рейтинга

Фото: Евгений Логунов, Коммерсантъ Мэр Астрахани Олег Полумордвинов остается в хвосте всероссийского рейтинга

Фото: Евгений Логунов, Коммерсантъ

ЦИК «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовали рейтинг эффективности работы руководства 88 городов, среди которых региональные центры и пять крупных финансовоэкономических центров (Магнитогорск, Набережные Челны, Новокузнецк, Сочи, Тольятти).

«Понятие «мэр» не имеет единого значения в различных субъектах России. Под «мэрами» в исследовании понимаются избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, в рейтинге представляют руководители городских администраций»,— объяснили ­исследователи.

«Национальный рейтинг» основывается на заочном анкетировании представителей экспертного сообщества, к которому авторы относят «не только экспертов узкой специализации, но и людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения». Результаты исследования называют «наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного ­сообщества».

Глава администрации Пензы Александр Басенко стал и.о. в конце 2022 года, официально вступил в должность 27 января 2023го. Для господина Басенко этот рейтинг стал третьим. В каждом он оказывался первым среди регионов «Ъ». В июне-июле глава Пензы значительно усилил позиции, поднявшись на 13 пунктов — с 62го места (апрель-май) на 49е. В рейтинге за январь-март Александр Басенко располагался на 59м месте.

На семь пунктов поднялся глава Волгограда Владимир Марченко. В июне-июле у него 63е место, в апреле-мае было 70е, в январе-марте — 64е. Господин Марченко вернул утраченное в прошлом периоде второе место среди регионов «Ъ».

Главный редактор политического агентства «Теегин Гард», член Клуба экспертов Волгограда Павел Голод полагает, что лето в городе определяется новым электоральным циклом: «Поэтому события, происходящие до и после его официального старта, становятся лакмусовой бумажкой расклада политических сил в регионе». В связи с этим господин Голод отметил «полное отсутствие антагонизма между руководителем региона и главой областного центра».

«Позиционирование Владимира Марченко не только как человека команды губернатора, но и лидера тройки от партии власти, придает полновесную субъектность как политику уже не муниципального, а регионального уровня. В современной истории России такие кейсы, как правило, уже к следующему электоральному циклу приводят субъекта к статусу спикера регионального заксобрания или становятся ступенькой для делегирования в Федеральное Собрание»,— считает Павел Голод.

Глава администрации Саратова Лада Мокроусова заняла в последнем рейтинге 64е место, поднявшись на пять пунктов с 69го. В начале года эксперты поместили госпожу Мокроусову на 75-ю строчку.

Политолог Всеволод Колобродов отмечает, что за год работы госпожи Мокроусовой (она руководит городом с августа 2022го) в Саратове стало чище: «Тут и там можно увидеть работу соответствующих служб. Особенно это было заметно весной, когда снег начал таять, и Саратов был убран в кратчайшие сроки, что выгодно его отличало от других крупных городов области». Тем не менее, с многими прежними проблемами главе Саратова пока справиться не удалось. К ним в числе прочего политолог отнес массовые отключения воды и множество коммунальных аварий.

Эксперт считает, что многие позитивные изменения в городе связаны не столько с работой саратовских властей, сколько с деятельностью председателя Государственной думы Вячеслава Володина: «И недавно открывшийся новый участок набережной, и многие другие крупные проекты связывают именно с Володиным. Поэтому в таких условиях обычным горожанам очень трудно определить, где заслуга мэра, а где — спикера Госдумы».

Руководитель администрации Астрахани Олег Полумордвинов сохранил 73е место. В январе-марте он был на 66м. Тогда член региональной общественной палаты Максим Терский отметил, что публичная деятельность руководителя городской администрации «поставлена хорошо, очень грамотные выступления», но это не скажется на возможности потери пунктов в связи с множеством проблем в городе. Тогда господина Полумордвинова, возглавляющего город с 10 июня 2022 года, критиковали за плохую уборку города от снега. Олег Полумордвинов уже был руководителем Астрахани с марта 2015 года по октябрь 2018го.

Руководитель аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко считает, что существенных изменений в подходе господина Полумордвинова к управлению городом не произошло: «Проблемы Астрахани не меняются: благоустройство, бродячие собаки, ветхий жилой фонд, дорожный ремонт. Это как бы джентльменский набор, который в Астрахани сохраняет свое присутствие на протяжении нескольких лет».

Сравнивая астраханского и волгоградского руководителей, Андрей Серенко отметил несомненное лидерство второго. Эксперт связывает положительную динамику в Волгограде в первую очередь с работой губернатора Андрея Бочарова.

Политолог Владимир Слатинов отметил, что подобные рейтинги субъективны. Он объяснил, что эксперты оценивают, как с их точки зрения главы городов решают проблемы, связанные с руководством, городским хозяйством, политикой. «Это некий срез реальности — картинка, обработанная специалистом. Рейтинг показывает, как развиваются города и регионы, каково в них качество управления»,— уточнил собеседник. По его словам, такой список является предметом изучения для администрации президента, губернаторов, чиновников и политиков, политтехнологов и других «заинтересованных лиц и структур». Для объектов исследования, считает эксперт, рейтинг становится инструментом пиара.

Дарья Васенина