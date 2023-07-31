В Саратовской области жителям осажденного Сталинграда хотят возвращать затраты на ЖКХ

Жители осажденного Сталинграда смогут возвращать половину стоимости коммунальных услуг. Соответствующий законопроект в областную думу внес губернатор Роман Бусаргин. Рассчитывать на компенсации смогут лишь те из них, которые докажут, что стали инвалидами «вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)».

Отмечается, что норма распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Федеральные власти ввели такую категорию ветеранов, как «житель осажденного Сталинграда» в этом году в честь 80-тилетия победы в Сталинградской битве.

Никита Маркелов

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