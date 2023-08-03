С жителями энгельсского Летного городка обсудят расселение пяти аварийных домов

На заседании правительства Саратовской области губернатор Роман Бусаргин поставил задачу проработать механизм расселения оставшихся пяти аварийных домов в Летном городке в Энгельсе. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального кабмина.

В июле господин Бусаргин договорился о выделении дополнительного финансирования для дорасселения Летки на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о переселении более чем 320 человек. На обозначенные цели регион получил 557 млн руб.

«С людьми необходимо регулярно встречаться, все обсудить, ответить на интересующие вопросы», — уточнил глава региона.

В начале июля сотрудники СУ СКР по Саратовской области закончили расследование в отношении экс-главы комитета ЖКХ администрации Энгельсского района Ивана Кононенко. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), выразившемся в несвоевременном включении аварийных домов в Летном городке в федеральную программу по расселению ветхого жилья.

Дарья Васенина

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