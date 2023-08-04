Руководители саратовской прокуратуры, СКР и МВД вместе довели до суда избившего сожительницу жителя Хвалынска

Прокуратура Саратовской области возобновила 16 закрытых уголовных дел. Надзорный орган изучил данные о прекращении расследований региональным СУ СКР в I полугодии 2023-го. Итоги сообщили в пресс-службе органа.

За отчетный период прекратили 121 уголовное дело. В аналогичном периоде прошлого года было 116. «В 2023 году увеличилось количество прекращенных дел в связи с деятельным раскаянием (с 2 до 11), а также в связи со смертью подозреваемого, обвиняемого (с 5 до 9)», — говорится в релизе.

Проверяя законность оснований для прекращения дел, прокуроры отменили 16 таких решений (в прошлом году — 20). Дела вернули для проведения дополнительного расследования.

Так, в Балакове возобновили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом (ст. 111 УК РФ). Фигурант — житель Хвалынска, до смерти избивший сожительницу. Следователя мужчина заверил в том, что оборонялся. Прокуратура посчитала решение о прекращении дела необоснованным в связи с наличием множества «белых пятен».

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко совместно с руководством СУ СКР (и. о. главы — Дмитрий Костин) и ГУ МВД (начальник — Николай Ситников) по Саратовской области провел совещание, на котором обсудили перспективы расследования.

«Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, принятые меры позволили следствию получить доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершению умышленного особо тяжкого преступления, и окончить расследование», — уточнили в прокуратуре. Дело передали в суд.

Дарья Васенина

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