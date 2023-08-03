На «Саратовских страданиях» будут снимать кино

На XX кинофестивале «Саратовские страдания» будет работать экспериментальная кинолаборатория SRTV_XPRMNTL («Молодое кино. Саратов»). Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Руководителей лаборатории пригласили из столиц. Это глава мастерской неигрового кино Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Михаил Железников и режиссер, участник фестивалей экспериментального кино, выпускница Московской школы нового кино Даша Лихая.

«Тема кинолаборатории „Человек в рамке“. Место действия — салон транспортного средства. Всего для участия в проекте поступило 20 фильмов от опытных и начинающих кинематографистов из четырех регионов: 15 из Саратовской области, по 2 из Воронежской и Ульяновской, 1 из Санкт-Петербурга», — уточнила госпожа Щелканова.

Работы сняли в трамваях, автобусах, электричках, автомобилях и даже на теплоходе. Руководители лаборатории смотрят ленты. В скором времени огласят список участников.

Занятия пройдут во время «Саратовских страданий», с 6 до 10 сентября. Кинематографисты выполнят творческие задания и обсудят с наставниками результаты.

Дарья Васенина

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