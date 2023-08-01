В Саратове снесли дом с «башенкой»

В Волжском районе Саратова продолжается расселение Славянской площади. 1 августа, сообщил корреспондент «Ъ», снесли экс-выявленный объект культурного наследия (ОКН), известный в городе как дом с «башенкой».

Дома за стелой «Саратов» снесли для расселения ветхого жилья, строительства транспортной развязки и благоустройства квартала. Дом с «башенкой» на ул. Чернышевского был одним из немногих препятствий к началу реализации проекта. За достопримечательность вступились горожане и градозащитники. Несколько раз дом предлагали признать ОКН, но превалирующее количество заключений экспертов оказалось отрицательным.

26 января прошлого года главный архитектор Саратова Анастасия Пузанова заверила членов градозащитного совета при Саратовской областной думе в том, что дом с «башенкой» включили в проект и сохранят.

После публикации прошлым летом соответствующего постановления предыдущего главы города Михаила Исаева стало понятно, что здание снесут. Градозащитники заявили, что с него сняли все представляющие ценность элементы, а в будущем на пересечении ул. Кузнечная и Соборная построят копию. Когда это произойдет, неизвестно.

Дарья Васенина

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