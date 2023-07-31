Волгоградский строитель отправится в колонию за мошенничество с деньгами дольщиков и невыплату зарплаты

Вступил в силу приговор в отношении бывшего генерального директора ЗАО Строительная компания «Волго-строй-инвест» Игоря Монина. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ранее Дзержинский районный суд приговорил бизнесмена к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что подсудимый с 2013 по 2016 год при строительстве домов в Волгограде через ряд подконтрольных фирм вывел и похитил средства 138 участников долевого строительства. Ущерб оценили в 290 млн руб.

В 2013 году, когда штат фирмы Игоря Монина превысил 100 человек, предприниматель разделил организацию на две, с целью сохранить упрощенный порядок налогообложения, а после поставлял в налоговые органы недостоверную информацию. В результате «строительной организацией не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 45 млн руб», — сообщили в прокуратуре.

В 2016 году осужденный задолжал электромонтеру 170 тыс. руб. заработной платы, а также продал участнику долевого строительства квартиру, которая находилась в залоге у банка — гражданин не смог оформить право собственности. Ущерб от этого эпизода мошенничества оценили в 3,6 млн руб.

Подсудимый вину не признал и обжаловал приговор первой инстанции в апелляционном порядке. Профильная коллегия освободила от наказания по эпизоду об уклонении от уплаты налогов за истечением срока давности. Осужденный отправится в колонию общего режима только на шесть лет и десять месяцев.

Дарья Васенина

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