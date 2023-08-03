Радужная рыбалка

Радужную форель в Саратовской области готова выращивать фирма, зарегистрированная в начале года. Директор предприятия на совещании при правительстве региона с участием губернатора сообщил, что инвестиции до конца этого года составят 100 млн руб., а выращивать рыбу будут уже в следующем. При этом он пожаловался на недостаточную государственную поддержку. Эксперты отмечают, что на цене для потребителя новое производство вряд ли скажется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестор намерен производить до 115 тыс тонн форели в год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Инвестор намерен производить до 115 тыс тонн форели в год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Салмон» готово со следующей весны запустить производство радужной форели в Марксе Саратовской области. Об этом на совещании инвестиционного совета при региональном правительстве рассказал директор компании Владимир Суровицкий. Презентуя проект, господин Суровицкий сообщил, что под производство перепрофилируют помещение площадью 3,8 тыс кв.м на территории завода «Волжский дизельный альянс». Здание находится на участке площадью 8 тыс. кв.м. Рядом имеется и пруд-отстойник — инвестор планирует в будущем организовать там коммерческую рыбалку.

Общий объем вложений оценивается в 100 млн руб. По словам инвестора, всю сумму потратят на производство уже в этом году. На эти деньги планируется капитально отремонтировать здание и установить оборудование. Первых мальков фирма собирается начать выращивать уже в первом полугодии 2024 года. Тогда же заработает и цех переработки. Ожидаемая мощность предприятия — 100–115 тонн товарной охлажденной и товарной живой форели в год. От реализации указанного объема ожидается выручка в размере 62,2 млн руб., тогда как себестоимость производства оценивается в 40,8 млн руб. Таким образом, чистая прибыль ожидается в размере 21, 4 млн руб. По замыслу инвестора, проект должен окупиться за 4,5 года.

После выхода на указанные объемы в компании планируют расширить производство, в частности поставлять икру и посадочный материал для других предприятий. Так, в 2026 году начнется производство рыбопосадочного материала, а в 2028м — кормов.

По словам Владимира Суровицкого, Саратовская область была выбрана для производства форели поскольку спрос на этот товар в регионе почти не закрыт. После освоения местного рынка в планах у «Салмона» выход в соседние регионы и даже Москву.

• ООО «Салмон», согласно данным Kartoteka.ru, основано 18 января 2023 года; уставный капитал организации — 100 тыс. руб. Предприятие состоит в реестре малого и среднего предпринимательства с минувшего февраля. Владимир Суровицкий числится директором компании, а учредителем — Ольга Макарова. Основной вид деятельности — «Рыбоводство пресноводное ­индустриальное».

Ожидается, что деятельность предприятия будет приносить в регион 10 млн налогов ежегодно. При этом рабочих мест будет не более шести, а средняя зарплата составит порядка 58,4 тыс. руб.

На данный момент, по словам директора компании, идет межевание земельных участков и оформление договоров купли-продажи.

Среди проблем реализации проекта господин Суровицкий отметил недостаточные меры государственной поддержки. В частности, лизингодатели не заинтересованы в распространении узкоспециального оборудования — желающих поставить его нет, а значит, и получить бюджетную субсидию не выйдет.

На совещании чиновники отметили, что для участия в программах поддержки необходим подтвержденный статус сельхозпроизводителя и пообещали провести дополнительные переговоры с потенциальными лизингодателями.

Директор «Салмона» посетовал, что на данный момент в регионе действует только одна программа господдержки, под которую попадает его бизнес — компенсация затрат на корм. Максимальный ее размер составляет 1 млн руб. Господин Суровицкий назвал это «каплей в море» по сравнению с объемом ­инвестиций.

Выслушав докладчика, саратовский губернатор Роман Бусаргин отметил, что разведение рыбы — перспективная отрасль хозяйства, поскольку на территории субъекта «много воды». В качестве примера господин Бусаргин привел Самарскую область, где разводят в том числе и стерлядь, и предложил членам правительства подумать над возможностями для развития отрасли.

На данный момент форель в регионе выращивает ООО «Рыбный дом». Осенью 2021 года предприятие собиралось увеличить производство до 50 тонн в год.

Производство форели в регионе вряд ли удешевит продукцию для конечного потребителя, уверен независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин: «Не факт, что спрос на самом деле есть. По опыту работы со многими производителями могу сказать, что очень редко кто проводит серьезную аналитику рынка. Многие считают, что то, что они хотят производить, по умолчанию будут покупать, хотя на самом деле это не так. Ритейлеры будут влиять на ценообразование — придется искать, как снижать издержки. Покупатель не получит более дешевый товар, но если действительно проект будет успешным, это поможет не так быстро повышать цены на продукцию за счет повышения конкуренции на полке».

Никита Маркелов