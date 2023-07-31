В Саратове открыли движение по мосту через Глебучев овраг

Движение через Глебучев овраг полностью восстановили в Саратове. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Построенный в 1972 году мост впервые закрыли на реконструкцию в августе прошлого года. С того времени движение частично перекрывали — чтобы не прерывать полностью, работы вели в несколько этапов.

«Была сделана гидроизоляция, заменено дорожное полотно, установлены современные ограждения, отремонтированы опоры», — уточнил глава региона.

Дарья Васенина

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