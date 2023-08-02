В Саратове концессии водоснабжения возглавил Владимир Шагов

Новым руководителем ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» (КВС) стал Владимир Шагов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

До прихода в КВС 41-летний уроженец Омска работал на предприятиях в системе коммунального хозяйства в Омске, Архангельске, Москве и Саратове.

Господин Шагов окончил Омскую академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Пришел в КВС на место коммерческого директора — заместителя по сбытовой деятельности в 2020 году.

Предыдущий глава КВС Евгений Мелихов нашел новую работу.

Дарья Васенина

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