Едем на Восток

«Ъ» выяснил подробности проекта участия Саратовской области и соседних регионов в международном транспортном коридоре «Север-Юг». О том, что Саратовский железнодорожный узел расширяет функционал, еще в июне сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Власти поволжских регионов заявляют о важности проекта для развития международного партнерства. Эксперты подчеркивают, что под эгидой соединения Санкт-Петербурга с Мумбаи в стране развивают внутреннюю ­инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 2022 год со станций Приволжской железной дороги отправлено около 524 тыс. тонн грузов

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ За 2022 год со станций Приволжской железной дороги отправлено около 524 тыс. тонн грузов

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Переговоры о строительстве МТК «Север-Юг» начались в 1996 году, соглашение о его создании подписали в 2000м. На данный момент построена и введена в эксплуатацию часть коридора между 11 странами, возведение продолжается. Сегодня, в условиях западных санкций, предполагается, что мультимодальный маршрут позволит России получить доступ к иранским портам в Персидском заливе для торговли со странами Ближнего Востока и Индийского субконтинента.

В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что МТК «Север-Юг» пройдет через Саратовский железнодорожный узел. «Эта развязка, сочетающая автомобильную и железнодорожную, добавит региону в плане развития»,— заявил господин Володин. Теперь чиновники поделились с «Ъ» подробностями. Оказалось, что грузы «Севера-Юга» идут через Саратовскую область уже несколько лет, но было ли официальное включение в МТК и когда оно произошло, опрошенные «Ъ» чиновники не знают.

В пресс-службе заместителя председателя правительства Саратовской области, курирующего в том числе сферы строительства, транспортного и дорожного хозяйства, Павла Мигачева со ссылкой на ОАО «РЖД» сообщили, что для нужд МТК в регионе строят западный обход Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский-Курдюм. Проектом занимаются с 2007 года, ранее в контексте МТК о нем не говорили. На конец 2025го запланировано открытие движения по ветке, сопутствующие работы должны быть закончены в 2027м. Стоимость проекта составляет свыше 55 млрд руб.

В пресс-службе ПривЖД «Ъ» уточнили, что со станций Саратовского региона грузы сегодня отправляют по восточному и западному маршрутам МТК «Север-Юг». В первом полугодии по восточному маршруту отправили 8 тыс. тонн грузов, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022го. Речь идет о продуктах перемола (1 тыс. т), зерне (4,5 тыс. т), нефти и нефтепродуктах (1,5 тыс. т). По западному маршруту отправили 13,2 тыс. т (рост в 2,8 раз): зерно (10,5 тыс. т) и продукты перемола (2,7 тыс. т). «За 2022 год со станций Приволжской железной дороги отправлено около 524 тыс. тонн грузов, проследовавших по МТК «Север-Юг», что на 30% выше, чем в 2021 году»,— сообщили в ПривЖД.

МТК проходит также и через другие регионы на Волге. В комитете экономики Волгоградской области «Ъ» сообщили, что регион «является крупным транспортным узлом федерального значения, в том числе становится ключевым регионом МТК «Север-Юг».

В состав транспортного коридора планируют включить строящийся обход Волгограда (95,4 км), объездную дорогу вокруг Волжского (34,8 км), мосты через р. Волгу (38,9 км), Еруслан (1,6 км) и Дон (8,5 км), обход пос. Горьковский (14,4 км) и Новый Рогачик (17 км). «Суммарный объем инвестиций по этим и некоторым другим дорожным проектам составит полтриллиона рублей»,— уточнили в пресс-службе. По части объектов планируют запустить движение в 2023–24 гг.

В пресс-службе администрации губернатора Астраханской области тоже подчеркнули важность региона для МТК: «Астраханская область со своим транспортно-логистическим потенциалом является ключевым участком транспортного коридора «Север-Юг».

Чиновники объяснили, что транскаспийский маршрут МТК предполагает перевозки морским транспортом по Каспию с использованием в том числе российских морских портов Астрахань, Оля и северных портов Ирана, далее транспортировку автомобильным и железнодорожным транспортом через территорию Ирана до южных портов, затем морским транспортом до ­индийских.

В рамках развития воднотранспортной инфраструктуры в регионе обновляют порт Оля, возле него возводят особую экономическую зону (ОЭЗ), увеличивают пропускную способность автомобильных подходов к морским портам региона. Целями создания ОЭЗ называют формирование грузовой базы для МТК и привлечение грузопотока из стран Ближнего Востока и Азии.

Пресс-служба сообщила, что «движение по транскаспийскому участку МТК осуществлялось постоянно: «Толчком к активизации движения грузов стала авария контейнеровоза «Эвер Гивен» в Суэцком канале, из-за которой был заблокирован маршрут, соединяющий Азию и Европу». ЧП произошло в марте 2021 года.

В комитете рассказали о влиянии МТК на регион. Так, в 2022 году объем перевалки грузов через Астраханскую область достиг 3 млн т, что превысило показатели 2021го на 14%. За минувшие полгода объем перевалки составил 1,9 млн т, темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 168%. «С руководителями прикаспийских государств уже достигнута договоренность о дальнейшем увеличении грузоперевозок через МТК»,— заявили астраханские чиновники.

Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов рассказал «Ъ», что проект МТК примечателен вложением федеральных средств в регионы: «Уберите «Север-Юг» и просто прочитайте это как объем инвестиций в регион. Под каким брендом это преподносится — неважно. Страна должна строить инфраструктуру непрерывно».

По словам собеседника, в первую очередь новая инфраструктура предназначена для внутреннего пользования: «Как только внутри страны с достаточно плотным населением появляется возможность оказывать одинаковой стоимости и качества транспортные услуги на всей территории некоего ареала проживания граждан, возможно станет осуществлять и транзитные перевозки. Дальше уже вопрос коммерции». Господин Безбородов добавил, что новые пути дадут предпринимателям больше свободы в выборе маршрутов для грузо­перевозок.

Экономист Дмитрий Прокофьев отметил, что разговоры о любых транспортных трансконтинентальных коридорах упираются в вопрос о том, что возить и с какой регулярностью: «Зачастую регулярность поставок важнее скорости».

Эксперт затруднился предположить, может ли МТК по соответствующему показателю соревноваться с традиционными морскими путями в обход континента. «Опыт африканских стран показывает, что строительство дорог значительно увеличивает ВВП.Дорога появляется там, где не было ничего. Для экономики, которая, как российская, находится на более высоком уровне, само по себе строительство дороги не даст такого значительного эффекта, если это не будет сопровождаться развитием различных экономических факторов вдоль пути. В то же время само развитие транспортной структуры может оказать положительное влияние на те регионы, через которые оно будет проходить»,— считает господин Прокофьев. Об эффективности инвестиций в МТК, отметил экономист, можно будет судить через годы или даже десятилетия.

Дарья Васенина