Саратовский завод газовой арматуры хотят обанкротить из долга в полтора миллиона

Иск о банкротстве ООО «Саратовский завод газовой арматуры» поступил в Арбитражный суд Саратовской области к судье Оксане Макарихиной. С требованиями обратилось ООО «Люмикс-Ст» — организация занимается оптовой торговлей оборудованием и материалами. С завода истец рассчитывает получить полтора миллиона рублей.

ООО «Саратовский завод газовой арматуры» зарегистрировано 6 лет назад. Основной вид деятельности — «производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки».

В прошлом году администрация Саратова включила предприятие в список проблемных из-за небольшого числа заказов.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.