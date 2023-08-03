В Саратове до 2025 года реконструируют железнодорожный вокзал

Реконструкцию саратовского железнодорожного вокзала планируют начать в этом году и закончить к 2025-му. О таких планах рассказали в своем Telegram-канале региональные сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Политик уточнил, что на Привокзальной площади расселят ветхие дома (в том числе общежитие, жители которого на протяжении многих лет жалуются на условия проживания), ликвидируют рынок «Локомотив» (господин Володин предложил саратовским властям обратиться в суд), благоустроят территорию и обустроят парковку.

Работы планируют провести с четыре этапа и закончить в 2025 году. На первом этапе реконструируют здание вокзала, на втором — пешеходный переход между жд- и авто-вокзалом, на третьем — грузовой тоннель, на четвертом — построят пешеходный мост. В этом году приступят к реализации первого этапа.

Фасад здания вокзала хотят привести в соответствие с соседствующими историческими зданиями, внутри установят лифты и эскалаторы, обновят платформы.

«Приступить к планированию работ местные власти должны безотлагательно. Таким образом откроется большая территория для благоустройства и создания современных парковок, в том числе многоуровневых и подземных», — говорится в релизе.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.