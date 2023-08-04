В Саратовской области суд уменьшил на 3 миллиона сумму взыскания с осужденного экс-главы района

Саратовский областной суд рассмотрел апелляцию по делу бывшего главы Федоровского района Алексея Наумова. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

По информации из карточки дела на сайте облсуда, решение 3 августа вынесла судья Александра Попова. Осужденного защищали четыре известных в Саратове адвоката: Дмитрий Ивлиев, Роман Миронов, Андрей Морозов и Дмитрий Тахиров. Обвинение представляла прокуратура Федоровского района. Алексей Наумов участвовал по видеоконференцсвязи из расположенного в центре Саратова СИЗО-1.

Экс-чиновника задержали в сентябре прошлого года. В апреле этого судья Советского районного суда Анастасия Краснова признала Наумова виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорила к 3,5 годам колонии общего режима с лишением на два года права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденного в казну Федоровского района суммы принесенного чиновником ущерба — порядка 7,5 млн руб.

Судом установлено, что не позднее 24 сентября 2021 года Алексей Наумов организовал незаконный снос многоквартирных домов (МКД) в с. Мунино, «заведомо зная, что в его полномочия не входит принятие решений по распоряжению имуществом Мунинского муниципального образования Федоровского района без согласия администрации МО и без признания МКД аварийными».

В период с 1 октября по 30 ноября 2021 года дома разобрали и снесли. Их стоимость оценили в 7,482 млн руб., что является значительным ущербом. «Кроме того, нарушены права трех лиц на внеочередное получение жилых помещений по договорам социального найма», — уточнили в релизе.

Апелляции подали обе стороны. Защита настаивала на отмене приговора первой инстанции и оправдании Алексея Наумова. Обвинение отмечало несправедливость наказания и просило его ужесточить.

Рассмотрев дело, суд решил уменьшить сумму взыскания до 4,5 млн руб. В остальном приговор оставили без изменений.

Дарья Васенина

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