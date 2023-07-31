В Саратове создадут федеральный центр беспилотников

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обсудил с руководителями саратовских предприятий и вузов создание в регионе федерального центра беспилотных авиасистем. Об этом рассказали в пресс-службе областного кабмина.

Возможность создания такого центра глава региона обсудил ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Сейчас в Саратове 33 «оборонных» предприятия работают на авиационную промышленность, а ряд кафедр вузов готовят специалистов по этим направлениям», — говорится в релизе.

В течение августа, к 1 сентября, регион должен определиться с проектами, которые он сможет выдвинуть на федеральный уровень. Такое поручение в рамках разработки национального проекта по развитию беспилотных систем дал господин Путин.

Роман Бусаргин предложил «объединить возможности всех саратовских профильных предприятий и сформировать поэтапную программу по беспилотным системам». В частности, предстоит определиться с параметрами проектируемых беспилотников, возможными сроками запуска их производства, программным обеспечением, деталями, которые смогли бы разработать на саратовских предприятиях. Специалисты разработают образовательные программы по подготовке операторов беспилотников, инженеров и конструкторов. Чиновники посчитают, какое потребуется финансирование.

Дарья Васенина

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