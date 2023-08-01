Саратовские власти продлили прием заявок на строительство скоростного трамвая

Подача заявок на реконструкцию путей и создание инфраструктуры для линии скоростного трамвая продлена до 22 августа. Соответствующая редакция тендера размещена на портале «Госзакупки». Заказчиком выступает ООО «Саратовгорэлектротранс» — дочерняя организация регионального министерства транспорта.

Торги объявили 10 июля, подрядчика собирались выбрать 22 июля, однако тогда срок передвинули на первое августа.

Согласно документации, подрядчику предстоит до 30 ноября 2025 года обустроить 14 км трамвайных путей от Мирного переулка до 6-й дачной и соответствующую инфраструктуру.

Никита Маркелов

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