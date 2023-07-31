Приватизации отмерили срок

Стали известны подробности претензий, на основании которых Генпрокуратура добивается возврата государству акций одного из крупнейших предприятий Волгоградской области АО «Волжский Оргсинтез». По версии ведомства, прошедшая почти 30 лет назад приватизация завода являлась незаконной, поскольку была проведена органом, не имевшим на то полномочий. Представители предприятия обещают «отстаивать свои позиции всеми законными средствами». Опрошенные «Ъ» юристы считают, что предприятие не сможет отбиться от доводов ­прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основанием для изъятия Генпрокуратура считает незаконную приватизацию

Фото: пресс-служба президента РФ Основанием для изъятия Генпрокуратура считает незаконную приватизацию

Фото: пресс-служба президента РФ

АО «Волжский Оргсинтез» (ВОС) распространило обращение от имени гендиректора Виктора Юрова по поводу иска Генпрокуратуры об истребовании акций компании из частной собственности в государственную. Автор текста настаивает, что успешность предприятия вызвала «зависть и нездоровый интерес к нему ряда лиц», и отмечает как довод в пользу полной законности приватизации, что в 30летней истории компании было «множество сделок и все процедуры проходили с участием, по согласованию и под контролем соответствующих государственных ведомств». АО «Волжский Оргсинтез» намерено «отстаивать свои позиции всеми доступными законными способами», говорится в ­обращении.

«Предприятие столкнулось с необоснованным и беспрецедентным давлением, которое коллектив, менеджмент и профсоюз расценивают как попытку незаконного завладения чужой собственностью, как попытку открытого ограбления российской компании»,— сказано в обращении господина Юрова.

«РФ как собственник предприятия его приватизацию не проводила и не передавала правомочия по владению, пользованию и распоряжению его имуществом Волгоградской области. Несмотря на это, региональный Фонд государственного имущества с сентября 1993 года по 1996 год незаконно распределил принадлежащее государству имущество в виде ценных бумаг, передав их в пользу третьих лиц, в том числе резидентов иностранных государств»,— указано в иске прокуратуры. Как следует из документов суда, бенефициаром предприятия является Александр Соболевский, бывший гендиректор завода, а также совладелец московского «Фарминвестпрома». Именно это предприятие ранее было крупнейшим акционером ВОС, а вторым — французский химический концерн Rhone Poulenc (25%). В капитале «Фарминвестпрома» тоже было иностранное участие — германская WELDING GmbH & Co. Председатель правления указанной компании — Торстен Кнехт — бессменный участник совета директоров ВОС, согласно реестру аффилированных лиц. Из того же документа известно, что сейчас 100% акций контролирует Olymp TechnologiesS.A. (Сент-Винсент и Гренадины) через цепочку из кипрских юрлиц, которые принадлежат господину Соболевскому, а также гендиректору «Фарминвестпрома» Ревазу Вашакидзе. В 2006м году против Реваза Вашакидзе и Александр Соболевского были возбуждены, но впоследствии закрыты два уголовных дела. По заявлению тогдашнего директора ЗАО «Флагман» Василия Якунина (до июля 2003 года строительная компания «Флагман» экс-второго секретаря КПСС Волжского Михаила Старовойтова была владельцем блокирующего пакета ВОС), в 2002 году господин Вашакидзе принуждал его к продаже акций «Волжского Оргсинтеза». Силовики проводили на предприятии обыски, что Реваз Вашакидзе в разное время объяснял сначала происками конкурентов, а затем и попыткой господина Якунина нажиться «на обострении грузинско-российских ­отношений».

Годовая выручка ВОС 15,5 млрд руб. (13е место среди всех компаний региона). Он производит базовую химию, в том числе кормовой метионин, Nметиланилин (присадка для повышения октанового числа), ускорители вулканизации. Кроме того, завод — крупнейший в России производитель анилина — из него делают пластики и те же автоприсадки, но он может использоваться и для выпуска взрывчатки. Летом 2022 года появилась неофициальная информация, что руководство ВОС планирует закрыть производство анилина.

Указанный в иске Генпрокуратуры Фонд имущества Волгоградской области был создан еще в РСФСР. В 1994 году он был наделен полномочиями местного отделения Госкомимущества. При этом фонд не является правопредшественником действующего областного комитета по управлению имуществом, в начале нулевых они даже существовали параллельно.

«По заводам федерального значения область приватизацию не проводила, можно поднять все программы приватизации, но я это помню точно, «Оргсинтеза» не было, да и не могло быть. Федерация таких полномочий не спускала,— говорит кандидат экономических наук, депутат Волгоградской областной думы I созыва Владимир Попов.— Надо смотреть, кто это делал на московском уровне, а конкретно в окружении Анатолия Чубайса (тогдашнего главы Госком­имущества)».

По мнению господина Попова, начинается «неизбежная волна» возврата части имущества, которое в свое время «растащили». «Там, где найдут зацепки, национализируют»,— уверен экс-депутат.

Директор юридического бюро «Аргументъ» Андрей Ларин полагает, что инициатива Генпрокуратуры скорее увенчается успехом. Главным защитником собственников в таких условиях был институт срока исковой давности в три года. Однако в практике есть нюанс. «В законе указано, что срок давности применяется с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Вот эта оговорка — «должно было узнать» — она является таким нюансом, на который истцы могут сослаться»,— поясняет эксперт.

«Акции дают какой-то доход в виде дивидендов. Акционеры участвуют в собрании акционеров, то есть фактически принимают важные решения для предприятия. Если Российская Федерация 30 лет в этом не принимала никакого участия, не получала доход — она не могла не знать, что ее права нарушаются»,— добавил господин Ларин.

Информированный источник в волгоградских юридических кругах считает, что предстоящий спор со стороны ответчика бесперспективен. «Зацепок там предостаточно. Кроме того, в нашей стране не было прецедентов, чтобы такие иски заканчивались не в пользу государства. Если до этого дошло, то уже, можно сказать, все, дело ясное»,— рассуждает собеседник.

Ярослав Малых