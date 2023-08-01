Пособников фашистов вспомнят в суде

Волгоградский областной суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры о признании геноцидом массовых убийств жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны. Прокуратура и приглашенные ею эксперты заявляют о том, что при изучении вопроса выявлены новые сведения, а также настаивают на важности самого установления «юридического факта» геноцида. В поддержку иска на первом заседании высказался глава региона Андрей Бочаров, которого процессуально признали представителем потерпевших. Суд заслушал показания представителей музейного сообщества, а также свидетелей — жителей Сталинграда времен войны. Участникам процесса предстоит изучить 14 томов материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградский губернатор Андрей Бочаров в суде представлял потерпевших

Фото: Александр Куликов Волгоградский губернатор Андрей Бочаров в суде представлял потерпевших

Фото: Александр Куликов

Во вторник, 1 августа, Волгоградский областной суд приступил к рассмотрению по существу иска прокурора региона Дениса Костенко, требующего признать геноцидом действия на территории региона в 1942–1943 годах не только фашистских оккупантов, но и, что подчеркнули и приглашенные эксперты, и сам господин Костенко, пособников немецко-фашистских захватчиков. В числе последних жестокостью отметились, как указал выступивший на заседании губернатор Андрей Бочаров, «украинские националисты и полицаи».

Господин Бочаров выступил на заседании в качестве представителя потерпевших. В своей речи он отметил, что в ходе Сталинградской битвы «на стороне фашистов в войне принимали участие порядка 10 стран современной Европы», и заявил, что «Волгоградская область обвиняет» немецко-фашистских захватчиков и «их союзников из числа западных государств» в геноциде населения.

«Преступления фашистов и их союзников, пособников, предателей нашего народа не имеют срока давности, являются преступлениями против человечности и должны получить публичную всестороннюю оценку российского правосудия, в которой будет обязательно подробно рассмотрена человеконенавистническая сущность фашистов, нацистов и их приспешников»,— сказал волгоградский губернатор, пояснив, что администрация региона поддерживает заявление прокурора Волгоградской области «о признании установленных и вновь выявленных преступлений».

Спустя 81 год после начала Сталинградской битвы прокуратура подала иск в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц — родственников мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Сталинградской области. Границы у этой территории, как отметила в своих показаниях заведующий экспозиционным отделом музея-заповедника «Панорама Сталинградской битвы» Светлана Аргасцева, не совпадали с нынешней территорией региона, включая в себя современную Астраханскую область и часть Калмыкии. Отчасти поэтому, уточнила госпожа Аргасцева, сложно однозначно оценить количество жертв среди мирного населения. В первоначальном иске прокурора было указано общее количество жертв как «не менее 130 тыс.», а на заседании Денис Костенко сделал уточняющее заявление, в котором жертвами названы «более 360 тыс. мирных советских граждан».

«Прокуратурой области в ходе изучения архивных материалов ФСБ, материалов уголовного дела, возбужденного следственным комитетом России, выявлены многочисленные факты и события, которые неопровержимо свидетельствуют о том, что в период 1942–1943 годов на территории Сталинградской области немецко-фашистскими вой­сками и их пособниками расстреляно, повешено, замучено, убито, а также угнано в Германию более 360 тысяч советских мирных граждан, в том числе детей, женщин и стариков»,— сказал прокурор.

На разночтения в данных о жертвах влияют не только изменившиеся границы области, но и другие факторы. Например, до сих пор не изучены все захоронения, в том числе военнопленных, в пересыльных лагерях на территории области, отметил в суде кандидат исторических наук, директор Центра изучения Сталинградской битвы Борис Усик.

По словам господина Усика, в лагерях «доходило до гибели от истощения и каннибализма». Таких лагерей в регионе было 47. Из 95 тыс. военнопленных красноармейцев там погибли по разным оценкам от 20 до 40 тыс. человек. Важнейшей частью оккупационной политики, как подчеркнул Деннис Костенко, был массовый насильственный угон в рабство жителей региона, в ходе которого в Германию и на территорию находившихся в тылу германских войск европейских государств на работы и в конц­лагеря вывезено более 73 тыс. жителей Сталинградской области. С большинством из них родственниками была утеряна связь, многие погибли.

Не менее шокирующая и единственная цифра, о которой почти нет споров в историографии — во время бомбардировки Сталинграда 23 августа 1942 года и за несколько последующих дней, когда город был фактически уничтожен, погибло около 40 тыс. мирных жителей. Именно бомбардировку вспоминали все опрошенные судом свидетели, которые в то время были детьми.

Депутат Госдумы, кандидат исторически наук Елена Цунаева объяснила суду, что «Нюрнбергский процесс и суды, которые проходили на территории Советского Союза в отношении военных преступников «не оперировали понятием ­геноцида».

«Такого понятия еще не было, хотя признавались все те ужасы, которые творили оккупанты. Фактов целенаправленной политики уничтожения населения конкретного государства обнародовано и сформулировано не было»,— пояснила госпожа Цунаева. Это несколько девальвировало опасную сущность идеологии нацизма, отметила депутат, и «возможно, одна из причин, почему в современной Европе вновь вернулись к этим идеям».

Вся работа по сбору материалов проведена по прямому поручению генерального прокурора РФ Игоря ­Краснова.

Отметим, что в прошлом году в ряде регионов, например, в Белгородской области и Ставропольском крае, суды уже удовлетворили аналогичные заявления местных прокуроров. В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда.

На следующем заседании 7 августа суду предстоит изу­чить письменные доказательства. На прошедшем открытом заседании присутствовало порядка 40 человек, включая представителей прессы.

Рустам Гайфуллин