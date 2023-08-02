В Волгограде новый регоператор планирует за месяц вывезти скопившийся мусор

1 августа в Волгограде новый регоператор ООО «Экоцентр» приступил к вывозу мусора изо всех районов города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В первую очередь сотрудники организации освобождают контейнеры, чтобы горожане не продолжали складывать мусор возле них. Затем приступают к очистке окружающей территории.

«Дорожная карта регоператора составляется совместно с районными администрациями на основании запросов граждан. В первоочередной список включены территории, где площадки для сбора ТКО находятся в наиболее захламленном состоянии», — уточнили в администрации.

По информации «Экоцентра», для вывоза из Волгограда всего мусора потребуется около месяца.

Власти региона объявили о расторжении договора с предыдущим оператором ООО «Ситиматик-Волгоград» в середине июля этого года. Компания пробует восстановить статус через суд. На прошлой неделе организация подала заявление на банкротство.

Среди кредиторов «Ситиматика» числятся в том числе структуры компании «Чистый город», которая управляет волгоградскими мусорными полигонами и новым временным регоператором «Экоцентр».

Дарья Васенина

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