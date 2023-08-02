Главные новости за 2 августа. Воронеж, Белгород, Липецк, Тамбов, Курск, Орел

ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ряды ВСУ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене.

В орловский суд передано уголовное дело о хищении семеноводческого центра «Щелково агрохим». На скамье подсудимых трое граждан - Леонид Шуруев, Сергей Трубчанинов и Магамед Чадаев.

Воронежского полицейского, полковника Виктора Прядкина наградили «За храбрость» во время марша ЧВК «Вагнер»

Управление СКР по Липецкой области заподозрило в превышении полномочий бывшего главу Волчанского сельского поселения, продавшего «Елецкому агрокомплексу» участок земли площадью почти 230 га со скидкой в 10,5 млн руб.

Новые собственники липецкого производства замороженного картофеля фри We Fry намерены вдвое увеличить мощности предприятия. Сумма инвестиций в проект оценивается в 13 млрд руб.

В сити-парке «Град» под Воронежем открылся флагманский магазин турецкого бренда LC Waikiki. Между торговым центром и ритейлером заключена сделка на аренду 1,6 тыс. кв. м на десять лет.

Участник СВО из Тамбовской области, полковник Денис Иванов погиб за день до присвоения звания Героя России.

29-летнего жителя Воронежской области приговорили к шести годам колонии строгого режима за торговлю младенцами в Ростовской области.

Бывший белгородский полицейский Александр Рощупкин получил восемь лет за торговлю служебной информацией.

После схода жителей села Таврово в Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков заявил об остановке строительства в микрорайоне и поиске нового места под очистные сооружения.