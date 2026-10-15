Минпромторг утвердил приказ о технологическом сборе
Министерство промышленности и торговли РФ утвердило приказ, который вводит технологический сбор для отдельных видов устройств. Документ опубликован на портале правовой информации.
Приказ вступает в силу 1 декабря. Уплачивать техсбор будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят электронные товары, их компоненты, электронные модули и продукцию с такими компонентами.
Базовая ставка для ноутбуков составит 746 руб. за единицу, для смартфонов — 373 руб. Для устройств, которые попали в систему маркировки, размер сбора будет ниже на 33%. Размер сбора рассчитывается на основе базовой ставки с применением коэффициента «товарного знака и модели продукции».
Минпромторг считает, что сбор может принести 136 млрд руб. за шесть лет. Полученные средства ведомство планирует направить на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.