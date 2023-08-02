ЦОС ФСБ: задержан примкнувший к ВСУ житель Тамбовской области

Оперативники задержали жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в вооруженные силы Украины, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, тамбовчанин «переписывался с представителями украинских националистов», а в период с апреля по июнь этого года «изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной техники». По информации ФСБ, гражданин якобы регулярно вступал в контакт со связанными с украинской армией активистами националистических движений, собирался участвовать в боевых действиях против РФ. После задержания мужчина признал свою вину и подтвердил, что действительно хотел примкнуть к ВСУ, отметили в службе безопасности.

28 июля ФСБ сообщила о задержании жителя Орловской области, который собирался уехать на Украину, чтобы воевать против России в составе террористического формирования. А 31 июля стало известно, что УФСБ по Воронежской области возбудило уголовное дело о госизмене в отношении трех жителей региона, которые могли передавать запрещенной в РФ организации «Правый сектор» данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре региона.

Что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий