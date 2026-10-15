Премию «Ясная Поляна» получил Сергей Шаргунов за роман «Попович»
На Новой сцене Большого театра прошла церемония награждения международной литературной премии «Ясная Поляна». Награду в главной номинации «Современная русская проза» получил Сергей Шаргунов за роман «Попович». Роман также входит в шорт-лист XXI «Большой книги». Премию вручил Леонид Юзефович. Трансляция велась на сайте премии.
Всего в 24-м премиальном сезоне четыре номинации. Премию «Иностранная литература» получил анголец Жузе Эдуарду Агуалуза за эпистолярный роман «Креольская нация» (переводчик — Варвара Махортова). Роман вышел в 1997 году, а на русский его перевели в 2021-м.
Марина Чуфистова выиграла в номинации «Молодость» с романом «Отец Сережа» о молодом священнике, получившем приход в маленьком хуторе в Ростовской области.
В номинации «Пропущенные шедевры», посвященной книгам, которые открылись российским читателям только после смерти автора, победителем стала переводчица Юлия Полещук. Она перевела апокалиптический роман «Крысиха» немецкого прозаика и графика Гюнтера Грасса, умершего в 2015 году.
Также на церемонии вручили специальный приз «Выбор читателей» — Максиму Привезенцеву за «Маяки Сахалина»: он набрал 55% голосов. Победитель получил 200 тыс. руб. Второй раз за историю премии вручили специальный приз — выбор подкаста «Девчонки умнее стариков»: его получила Светлана Павлова за роман «Сценаристка».
Премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого и компанией Samsung Electronics. Состав жюри премии возглавляет праправнук писателя Владимир Толстой, в жюри вошли писатели Павел Басинский, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин и Владислав Отрошенко. Совокупный размер призового фонда — 6,7 млн руб., из которых 3 млн получает победитель основной номинации. В прошлом году главным лауреатом стал Евгений Абдуллаев (под псевдонимом Сухбат Алфатуни) с романом «Катехон».