Премию «Ясная Поляна» получил Сергей Шаргунов за роман «Попович»

Премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого и компанией Samsung Electronics. Состав жюри премии возглавляет праправнук писателя Владимир Толстой, в жюри вошли писатели Павел Басинский, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин и Владислав Отрошенко. Совокупный размер призового фонда — 6,7 млн руб., из которых 3 млн получает победитель основной номинации. В прошлом году главным лауреатом стал Евгений Абдуллаев (под псевдонимом Сухбат Алфатуни) с романом «Катехон».