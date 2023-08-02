Воронежского полицейского наградили «За храбрость» во время марша ЧВК «Вагнер»

Одним из награжденных 2 августа в Екатерининском зале Кремля стал начальник отдела МВД по Кантемировскому району Воронежской области, полковник Виктор Прядкин. Он получил из рук президента РФ Владимира Путина медаль «За храбрость» II степени.

Как пояснил перед началом торжественной церемонии глава государства, медали вручаются тем сотрудникам Росгвардии и Министерства внутренних дел, которые «24 июня этого года самоотверженно защищали конституционный строй России». «Каждый на своем посту проявил мужество, сделал все возможное, чтобы исполнить служебный и гражданский долг»,- сказал господин Путин.

24 и 25 июня Воронежская и Липецкая области оказались на пути следования колонн «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву, оцененного президентом как вооруженный мятеж. Воронежская область понесла наибольшие потери от действий ЧВК среди российских субъектов: в регионе произошел сложнейший за последние 30 лет пожар на нефтебазе, в результате перестрелки пострадали два десятка домов, а еще ряд инцидентов не был официально подтвержден властями. На несколько дней в крупнейшем регионе Черноземья вводился режим контртеррористической операции.

Владимир Зоркий