Воронежца отправили в колонию строгого режима за торговлю младенцами в Ростовской области

Управление Следственного комитета по Ростовской области сообщило о вынесении обвинительного приговора 29-летнему жителю Воронежской области по статьям о «похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений» (ч.2 ст. 126 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и о «купле-продаже беспомощного несовершеннолетнего» (ч.2 ст. 127.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Ему назначено шесть лет колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что в 2021 году воронежец и двое жителей ростовского города Шахты решили похищать детей у многодетных матерей, которые находятся в трудном материальном положении, и продавать их. Они связались с двумя женщинами и заверили их в необходимости передать семимесячного и десятимесячного младенцев органам опеки из-за ненадлежащих условий их содержания, заставили подписать фиктивные отказы от детей и забрали их. Затем младенцы были проданы в семьи, живущие в Свердловской и Ульяновской областях.

В ходе расследования правоохранители вернули детей родителям. Также они получили признание вины от воронежца и заключили с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Дело в отношении его сообщников еще рассматривается.

Алина Морозова

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