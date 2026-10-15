AFP: Франция и Германия достигли соглашения о нормах по выбросам автомобилей

Германия настаивала на смягчении показателей выбросов углекислого газа для автопроизводителей. ФРГ также выступала за то, чтобы расширить понятие «сделано в Европе» и включить в него основных торговых партнеров, не входящих в ЕС. Франция, в свою очередь, настаивала на сохранении климатических требований и признании европейскими только автомобилей, произведенных в Евросоюзе.