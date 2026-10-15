AFP: Франция и Германия достигли соглашения о нормах по выбросам автомобилей
Франция и Германия поддержали смягчение норм по выбросам вредных веществ для автомобилей. Стороны также договорились признать британские автомобили произведенными в Европе. Об этом сообщает AFP со ссылкой на проект соглашения.
Германия настаивала на смягчении показателей выбросов углекислого газа для автопроизводителей. ФРГ также выступала за то, чтобы расширить понятие «сделано в Европе» и включить в него основных торговых партнеров, не входящих в ЕС. Франция, в свою очередь, настаивала на сохранении климатических требований и признании европейскими только автомобилей, произведенных в Евросоюзе.
Еврокомиссия планировала запретить выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Инициативу раскритиковали ведущие представители европейского автомобильного рынка, и в итоге ЕК решила изменить план. Теперь с 2035 года автопроизводителям необходимо будет выполнить целевой показатель сокращения выбросов выхлопных газов на 90%. Оставшиеся 10% выбросов должны быть компенсированы за счет использования низкоуглеродистой стали, произведенной в ЕС, или за счет электрического и биотоплива.