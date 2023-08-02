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Новые собственники липецкого завода картофеля фри подтвердили планы по увеличению мощности за 13 млрд рублей

Новые собственники липецкого производства замороженного картофеля фри We Fry подтвердили анонсированные предшественниками планы по двукратному увеличению мощностей предприятия. Сумма инвестиций в проект сохраняется на уровне 13 млрд руб., сообщили в правительстве региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Там рассказали, что в связи с выходом на полную мощность и «продолжающимся ростом потребления замороженного картофеля в России и странах СНГ» местное ООО «Ви Фрай» приняло решение об увеличении мощностей вдвое. Сегодня на заводе ведется строительство второй производственной линии дополнительной мощностью переработки картофеля объемом более 200 тыс. т за сезон. Это должно позволить заводу в дальнейшем перерабатывать свыше 400 тыс. т сырья и производить больше 200 тыс. т готовой продукции в год. «Производство замороженного картофеля набирает обороты, растет рынок этой продукции. А для инвесторов у нас созданы комфортные условия, способствующие расширению производства»,– констатировал губернатор Игорь Артамонов.

Завод голландской компании Lamb Weston/Meijer был запущен в апреле 2018 года на территории ОЭЗ «Липецк». Объем вложений в него составил почти 9 млрд руб. Летом 2021 года собственники предприятия заявили, что намерены инвестировать более 13 млрд руб. в расширение производства картофеля фри. Соглашение с компанией об этом подписал на Петербургском международном экономическом форуме и господин Артамонов. Однако в прошлом году стало известно об уходе голландской компании из России. К началу 2023 года завершился процесс перехода завода к российским собственникам. Новыми бенефициарами стали топ-менеджеры группы «Белая дача», которая была сооснователем проекта. Завод провел ребрендинг, выбрав название We Fry.

В правительстве Липецкой области сообщили, что по итогам 2022 года предприятие произвело 117,2 тыс. т картофеля фри и картофельных долек. В новом сезоне, который завершится в июне 2024 года, на заводе планируют переработать до 260 тыс. т картофеля и получить до 130 тыс. т картофеля фри и картофельных долек. По производству замороженного картофеля Липецкая область уже пять лет занимает первое место в России.

По данным Rusprofile.ru, выручка липецкого ООО «Ви фрай» в 2022 году выросла на 85% и составила 15 млрд руб. (в 2021-м — 8,2 млрд руб.), чистая прибыль — на 251%, до 5,2 млрд руб. (в 2021-м — 1,5 млрд руб.). Основными покупателями являются крупнейшие сети быстрого питания, включая «Вкусно и точка», Burger King.

Владимир Зоркий

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