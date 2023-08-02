Белгородские власти после схода жителей Таврово решили искать новое место под очистные сооружения

По итогам прошедшего вчера в Таврово Белгородского района схода граждан губернатор Вячеслав Гладков заявил об остановке строительства в микрорайоне и поиске нового места под очистные сооружения.

Как написал в соцсетях глава региона, на встрече с гражданами 1 августа специалисты докладывали им о вариантах возведения коммунальных объектов. Но «жители варианты не приняли», а их мнение «является определяющим»: «стройку остановили, в этом месяце строительства не будет». «Что будет дальше — проблема с очистными в Таврово никуда не исчезла, она очень остро стоит. Вокруг села очень плотная жилищная застройка и найти место под новые очистные сооружения очень проблематично. Будем проходить процесс заново»,— разъяснил губернатор.

Он предупредил, что это «процесс долгий», который предусматривает выбор земельного участка, перевод его из одной категории в другую, выполнение проектных работ, экологическую экспертизу и снова общественные слушания. «Поэтому следующая встреча будет с предложениями, которые будут выносить на рассмотрение жителей, проведем по новым площадкам, проведем в первой декаде октября 2023 года. А в 2024 году как раз выполнение тех процедур, о которых я рассказал. Максимально будут прозрачны действия властей всех уровней, чтобы переживаний у жителей не было совсем»,- пообещал господин Гладков.

По данным местных СМИ, на вчерашний сход в Таврово проблематично было попасть тем, у кого нет местной прописки, а, например, есть регистрация в Белгороде. Глава района Владимир Перцев по итогам голосования граждан, фактически заблокировавших проект властей, несколько раз в микрофон заявил, что теперь зафиксирует решение большинства о том, чтобы до границ первого частного участка от коммунального объекта было не менее 200 метров. В ответ у него спросили: «У вас есть какие-то вопросы, какие администрация района хотела бы поставить перед жителями? Нет? В протоколе запишите, пожалуйста, что у Перцева Владимира Николаевича каких-либо вопросов к гражданам не возникло».

О том, что обсуждение вопроса со строительством нескольких очистных сооружений под Белгородом вышло за пределы региона, стало известно в начале мая. Тогда жители Таврово утверждали, что некоторые объекты планируют расположить якобы в 40 м от домов (при предельной санитарной зоне — 100 м). Но наиболее напряженная ситуация возникла в селе Новая Нелидовка. Выступая против коммунальных проектов, граждане даже обратились за поддержкой к Владимиру Путину. Очистные сооружения мощностью 3,2 тыс. кубометров в сутки необходимы для жилкомплекса Белгородской ипотечной компании на 250 тыс. кв. м в селе Шагаровка. В этом населенном пункте чиновники обещали найти место для очистных на расстоянии 2 км от жилья.

Владимир Зоркий