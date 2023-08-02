В Орле до суда дошло дело о хищении семеноводческого центра «Щелково агрохим»

В Советский райсуд Орла поступило уголовное дело о хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) семеноводческого центра «Щелково агрохим». На скамье подсудимых трое граждан - Леонид Шуруев, Сергей Трубчанинов и Магамед Чадаев.

Согласно картотеке дел, материалы переданы на рассмотрение судье Елене Гапоновой. Заседание назначено на 7 сентября. Ранее в прокуратуре ущерб от аферы с активами «Щелково агрохим» в Орле оценивали в 329 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено региональным МВД в апреле 2020 года, оно касается судьбы семеноводческого центра в Орловском районе стоимостью 1 млрд руб., который был построен компанией «Щелково агрохим» на базе активов ФГУП «Орловское» Россельхозакадемии. В 2019 году активы банкротящегося госпредприятия в поселке Доброе, в том числе 16 производственных объектов и право аренды 2 тыс. га земель, на торгах выкупил индивидуальный предприниматель Сергей Трубчанинов за 23,3 млн руб. «Щелково агрохим» по адресу активов зарегистрировало фирму ООО ОПХ «Орловское» (ныне — ООО НПО «Бетагран семена»), которая получила недвижимость от господина Трубчанинова. Новую компанию возглавил экс-глава ФГУП Магамед Чадаев. На базе хозяйства «Щелково агрохим» создало центр селекции и семеноводства с семенным заводом мощностью более 20 тыс. т озимой пшеницы, сои и других культур в год.

В начале 2022 года, как считают в МВД, с помощью подложных документов о мнимом наличии задолженности ООО НПО «Бетагран семена» перед Сергеем Трубчаниновым (по оплате стоимости права аренды участка и объектов недвижимости) имущественный комплекс вернулся в собственность господина Трубчанинова, а после был отчужден Леониду Шуруеву. Летом прошлого года по обвинению в мошенничестве были задержаны и заключены под стражу Сергей Трубчанинов и Магамед Чадаев.

Леонид Шуруев был объявлен в международный розыск. Источники «Ъ-Черноземье» говорят, что в конце прошло года его задержали в Белоруссии, после чего экстрадировали в Россию. В конце марта предприниматель был заключен в СИЗО.

Сергей Толмачев