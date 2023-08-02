Под Воронежем открылся флагманский магазин турецкой LC Waikiki

Флагманский магазин турецкого бренда LC Waikiki открылся в сити-парке «Град» под Воронежем в июле. Об этом сообщила пресс-служба компании NF Group, консультировавшей сделку между торговым центром (управляется АО «Профи-с» Евгения Хамина) и ритейлером. Она состоялась в конце прошлого года и предполагает аренду 1,6 тыс. кв. м на десять лет.

«Общий объем выручки магазина в период с 13 по 16 июля 2023 года превысил 4 млн руб.»,— рассказали в NF Group, не раскрывая объем инвестиций ритейлера в открытие новой точки.

По словам управляющего торговым центром Алексея Бузина, открытие флагманского магазина LC Waikiki — «один из важнейших элементов программы реновации». Ранее сообщалось, что в этом году в сити-парке «Град» планируется обновить 54 магазина.

Компания LC Waikiki основана во Франции в 1988 году, с 1997 года является турецким брендом. В 2009 году открылся первый международный магазин LC Waikiki в Румынии. Сегодня бренд управляет 1,2 тыс. магазинами в 54 странах, в которых работают более 50 тыс. сотрудников. Бренд уже представлен в Черноземье, так в Воронеже его магазин расположен в ТРЦ «Галерея Чижова».

Алина Морозова

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